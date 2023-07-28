Гороскоп на 28 июля для всех знаков Зодиака

Лев

Работы будет много, и далеко не всех поставленных целей удастся добиться без труда. Но вы не теряете оптимизма и уверенности в себе, что позволяет найти общий язык с новыми партнерами и преодолеть разногласия со старыми. Обстановка в деловом коллективе становится более доброжелательной, не доставляют хлопот конкуренты, погрузившиеся в собственные дела. Не исключены финансовые трудности, значительные, но вполне оправданные расходы.

Вы открыты для общения, встречи со старыми друзьями приносят много радости, напоминают о себе случайные знакомые, которые некогда вызвали у вас симпатию. Велика вероятность перемен в личной жизни, возможны новые романтические увлечения.

Дева

Этот день весьма неплох, но ваше настроение переменчиво, и порой вы видите проблемы там, где их нет. В большей степени эта тенденция скажется на профессиональных отношениях; в отдельные моменты достичь успеха помешает неуверенность в себе. Однако в вашем окружении есть люди, общение с которыми вернет вам душевное равновесие и оптимизм. Можно найти общий язык с новыми деловыми партнерами, легко рождается взаимная симпатия, привязанности становятся более крепкими.

Возможны неожиданные предложения, приглашения. Не упустите возможность хорошо провести время в большой компании, продемонстрировать свои способности и таланты. Тем, кто стремится к переменам в личной сфере, следует занять активную жизненную позицию.

Весы