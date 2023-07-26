Как хранить свежие огурцы правильно

Если вы собрали овощи с собственного огорода, постарайтесь отправить их на хранение как можно быстрее - так они будут дольше оставаться свежими.

При покупке огурцов на рынке или в магазине выбирайте крепкие экземпляры с плотной кожицей. Подвявшие быстро придут в негодность, даже несмотря на все хитрости для увеличения срока хранения.

Огурцы быстро портятся при воздействии этилена. Поэтому не кладите их рядом с овощами и фруктами, которые активно выделяют этот газ. Например, среди «вредных» соседей - яблоки, авокадо, дыня, киви, персики, груши, перцы и помидоры.

Как подготовить огурцы к хранению

Внимательно переберите овощи. Поврежденные и мягкие отложите в сторону - их лучше съесть в первую очередь. Крепкие и плотные экземпляры просушите, разложив на полотенце, или протрите салфетками. Мыть огурцы не нужно.

Как хранить свежие огурцы

1. Заверните каждый огурец в отдельное бумажное полотенце. Сверток должен быть плотным и полностью покрывать овощ со всех сторон. Сложите огурцы в полиэтиленовый пакет и отправьте в холодильник на хранение.

2. На дно пищевого пластикового контейнера положите тканевое или бумажное полотенце. Сложите огурцы в емкость. Сверху накройте их еще одним полотенцем. Закройте контейнер крышкой и отправьте в холодильник на хранение.