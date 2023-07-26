23-летняя выпускница Таллиннского детского дома Милена Безбородова в июле 2018 года отправилась в Россию покорять одиноких мужчин на скандально известном проекте «Дом-2». Почти через два года Милену выгоняют с реалити-шоу за хамское поведение, и вскоре она решает реализовать себя на новом поприще. Но и в этот раз вокруг блогера поднялась шумиха.
ГДЕ ДЕНЬГИ? ⟩ Бывшя звезда «Дом-2» из Эстонии Милена Безбородова отдала 180 тысяч евро мошенникам
Милена Безбородова родилась в Таллинне не в самой благополучной семье: трое детей, отца нет, а мать явно не справлялась с обязанностями родителя. Тогда о внуках заботилась бабушка, но после ее смерти дети очутились в детском доме.
Уже с юного возраста девушка стремилась заработать на жизнь: раздавала флаеры в Старом городе, работала администратором в солярии, а после - в кафе официанткой.
Уже тогда Милена была своего рода знаменитостью в Таллинне, но мечтала о большем. Поэтому сразу после выпуска из детского дома она отправилась на кастинг реалити-шоу «Дом-2», где надеялась «построить свою любовь». По началу она казалась участникам тихой, скромной, серой мышкой, но вскоре оказалось, что девушка с характером. Неадекватное поведение, психи, капризы, драки и скандалы - все это приводит к тому, что Милена покидает проект.
«За 23 года пережила больше, чем ты можешь себе представить»
С этого момента она начинает вести свой личный блог в Instagram, где не боится делиться со своими подписчиками как хорошими, так и плохими моментами жизни. Возможно, именно такой подход и привлекает ее огромную аудиторию. А может, это просто громкие истории, в которые Милена часто попадает, так манят подписчиков? То нездоровые отношения с участником российского реалити-шоу Алексеем Безусом, то болезненное расставание с Сергеем Захарьяшем.
Несмотря на то что сегодня блогер состоит, как она говорит: «в здоровых и счастливых отношениях», проблем в ее жизни меньше не становится. Так, более чем полгода назад Милена наткнулась на «финансовую компанию», которой отнесла не только личные сбережения, но и посоветовала ее услуги свои подписчикам. Подавалось все это под видом инвестирования, а на деле оказалось мошенничеством. Разразился скандал, ведь не только обычные люди, но и другие экс-звезды нашумевшего проекта «Дом-2» поверили рекомендациям блогера.
«Понятно, что я получала какой-то процент с того, что привела людей, и я это в открытую говорю. Первый круг с моими девочками прошел отлично, а вот на втором кругу застряли деньги. Застряли и мои деньги, а кто-то пускает слухи, что я якобы все забрала себе, - объясняет ситуацию Милена. - На протяжении полутора месяцев я получала угрозы и получаю их до сих пор. Я понимаю, что я ответственна за то, что я посоветовала (вложиться - прим. ред.), но у людей должна быть своя голова на плечах. Я всегда говорила, инвестировать свободные деньги». Милена искренне надеялась, что дело времени, и сожалела о том, что порекомендовала эту мутную схему своим подругам, которые не смогли простить ей этого и начали требовать с нее деньги.
«Я пыталась всячески как-то помочь: просила своего парня найти эти деньги, чтобы отдать ей (уже бывшей подруге Милены Ирине Пинчук, которая также клюнула на эту аферу - прим. ред.), потому что я уже до этого отдала свои (деньги - прим. ред), у меня уже не было такой суммы. Я ей предложила один миллион (10 тысяч евро - прим. ред.) из своих личных денег, которые я уже накопила после. Она отказалась, сказала: "Нет мне нужна полная сумма (известно, что Пинчук потеряла 50 тысяч евро - прим. ред.), иначе я разнесу тебя в Instagram"», - в слезах рассказывает Милена, которая не смогла найти такую большую сумму.
На блогера постоянно сыпались угрозы, и тогда она решила сбежать на какое-то время в Дубай. «В Дубай я ездила не отдыхать, а пряталась от людей, которые могли причинить вред. Вот такая классная у меня жизнь», - делится она в сторис.
Ну как там с деньгами?
Прошло уже семь месяцев, а ситуация с деньгами так и не решилась. «Если бы мне в 20 лет сказали, что в мои 23 года я потеряю 18 миллионов рублей (180 тысяч евро - прим. ред.), то, наверное, я бы не поверила. Честно не понимаю до сих пор, как и почему это произошло», - выставила Милена три дня назад пост в Instagram. Оказалось, что сначала блогер отнесла 26 тысяч евро Юлии Агеевой, которая уверяла, что занимается арбитражем, но на деле относила собранные деньги неизвестному Аркадию. А потом еще и отдала все свои последние накопления, чтобы защитить себя и своих близких от постоянных угроз.
Зачем Милена снова отнесла деньги мошенникам, не известно, но каким-то образом Аркадий, который стоит за всей этой схемой, присвоил еще 32 тысячи евро от блогера. Она до последнего надеялась, что аферисты вернут пострадавшим все деньги: «Я верю, что ситуация не должна остаться безнаказанной, и он скоро сядет в тюрьму. Знаю, что он прочитает этот пост. Скоро я буду общаться в Интернете его фотографиями, датами рождения, документами и тому подобное. Потому что я ждала 7 месяцев, когда он отдаст мне хотя бы 100.000 рублей (тысячу евро - прим. ред.), а ни копейки я еще не увидела». По словам Милены, общая сумма ущерба составляет более 20 миллионов евро, и у мошенника есть возможность вернуть такие деньги, ведь он владеет дорогими автомобилями: Бентли, Майбах, Урус и продолжает тратить собранные не честным путем деньги на своих возлюбленных.
Как и когда разрешится эта запутанная история с деньгами, не ясно. Но подписчики Милены и пострадавшие от рук аферистов с нетерпением ждут, когда раскроется личность вора.