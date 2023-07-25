«Зачем варить, если можно не варить!» Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу

Кукуруза в микроволновке будет готова через пять минут.
Украинский Instagram-блогер Мария Штефан поделилась с подписчиками кулинарным лайфхаком, в котором рассказала, как приготовить вкусную кукурузу без воды.
По словам блогера, для этого достаточно поместить ее в микроволновку на пять минут.
«Зачем варить, если можно не варить, - отметила блогер. - Забросили в микроволновку на пять минут и вкуснотища готова. Посолили, помазали маслом и кайфанули в этой жизни хотя бы от кукурузы».
К слову, среднее время приготовления молодой кукурузы в кастрюле с водой составляет около 30 минут. Чтобы она получилась сладкой и нежной, эксперты советуют добавить в воду, в которой варится кукуруза, молоко.