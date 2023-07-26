Гороскоп на 26 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении. А с учетом того, что эмоциональный фон дня обещает быть очень напряженным, очевидно, что хаос может стать разрушительным.

Овен. Звезды гороскопа предвещают Овну отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на его пути, тем лучше: Овен способен войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды гороскопа советуют Овну не мелочиться, а взяться за те дела, в которых он видит самый большой потенциал. Его взрывная энергичность и целеустремленность помогут ему сделать шаг навстречу успеху. Но есть условие – в этот день нельзя поддаваться негативу и раздражению, иначе вся ваша бурная энергия обернется против вас.

Телец. Отличительной чертой в гороскопе Тельца может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Тельцу будет сложно принять любое решение, даже если от него потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от него стремительных действий, Телец рискует «зависнуть» или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, ему необходимо сохранять хладнокровие. А лучше – избегать любых ответственных шагов.

Близнецы. Ситуация может заставить Близнецов отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно – о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Близнецам смириться. Поступившись чем-то, Близнецы не пожалеют – со временем это способно приблизить их к цели и обеспечить успех. А вот чего Близнецам точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.

Рак. В гороскопе Рака будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Рак будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом. Он может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Рак не останется внакладе – благодарность окружающих поднимет Рака и в чужих, и в собственных глазах.

Лев. Лев может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать им! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Львом, пусть даже из самых благих побуждений. Самому же Льву будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: он способен выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Льву не нравится такое положение дел, звезды гороскопа советуют ему проявлять твердость, говоря окружающим «нет» и мешая им сесть себе на шею.

Дева. День будет склонять Деву к бурной деятельности, но ей необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Деве легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Дева может ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который она знает как свои шесть пальцев! Вот почему звезды гороскопа советуют ей взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут – так будет надежней.

Весы. Звезды гороскопа советуют Весам посвятить как можно больше времени себе и всему, что им нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Весы приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей – в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке – Весы будут ощущать себя не в своей тарелке. Им просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого они любят.

Скорпион. Поведение Скорпиона во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если день не поставит перед Скорпионом никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в его гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Скорпион покажет гораздо больше того, на что он обычно способен!

Стрелец. В жизни Стрельца возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Стрельцу не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, «стрелка» на колготках, возникший на пустом месте спор… Все это и многое другое может ожидать Стрельца в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды гороскопа советуют Стрельцу меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что его окружает. Или же принять все как есть, отложить дела и использовать день для того, чтобы набраться сил – они обязательно пригодятся!

Козерог. Звезды гороскопа советуют Козерогу погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Козерогу достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Козерога день, сделает все остальное: Козерог получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ему отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день его все равно не склоняет.

Водолей. Звезды гороскопа не советуют Водолею браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других, – вольно или невольно окружающие способны его подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Водолею придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Водолею необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.

Рыбы. Рыбы рискуют стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Рыбам придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен их словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Рыб как следует разозлить, они не полезут за словом в карман и сумеют дать отпор обидчику, предупреждает 1001goroskop.ru.