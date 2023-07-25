ФОТО И ВИДЕО ⟩ На вечер памяти Шатунова в Таллинн прилетела представительница его семьи: «Он сегодня с небес наблюдает!»

В субботу, 22 июля, поклонники Шатунова вместе с приглашенными артистами вспоминали песни любимого артиста. Участники концерта выступали в этот вечер без гонорара, а собранные с продажи билетов средства пошли на благотворительность.

Из Германии прилетела представительница семьи Шатуновых Людмила Крекер. Она знала Юру при жизни, ведь часто встречалась с ним на мероприятиях. Будучи концертным директором других артистов, продюсер Людмила Крекер иной раз помогала и в организации выступлений «Ласкового мая».

Гостья из Германии призналась, что в этот вечер ее не покидало ощущение, будто Юра Шатунов наблюдает за концертом с небес. Смотрите видеорепортаж с концерта!

Юра Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. Едва поклонники Юры Шатунова смирились с внезапной смертью своего кумира, как год принес еще одно страшное известие. 7 ноября не стало Сергея Кузнецова, а ведь именно он в свое время придумал главные хиты «Ласкового мая» - «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и многие другие. Поэтому таллиннский концерт решили посвятить сразу двум талантливым музыкантам, назвав его «Вечер памяти Юры Шатунова и Сергея Кузнецова».

Приехавшая из Германии Людмила Крекер делится воспоминаниями о Шатунове: