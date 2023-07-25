Прошлым летом остановилось сердце кумира 90-х годов Юры Шатунова. Тогда таллиннская поклонница, поэтесса Олеся Балакирева, провела в Эстонии вечер памяти своего кумира и пообещала сделать это доброй традицией.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ На вечер памяти Шатунова в Таллинн прилетела представительница его семьи: «Он сегодня с небес наблюдает!»
В субботу, 22 июля, поклонники Шатунова вместе с приглашенными артистами вспоминали песни любимого артиста. Участники концерта выступали в этот вечер без гонорара, а собранные с продажи билетов средства пошли на благотворительность.
Из Германии прилетела представительница семьи Шатуновых Людмила Крекер. Она знала Юру при жизни, ведь часто встречалась с ним на мероприятиях. Будучи концертным директором других артистов, продюсер Людмила Крекер иной раз помогала и в организации выступлений «Ласкового мая».
Гостья из Германии призналась, что в этот вечер ее не покидало ощущение, будто Юра Шатунов наблюдает за концертом с небес. Смотрите видеорепортаж с концерта!
Юра Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. Едва поклонники Юры Шатунова смирились с внезапной смертью своего кумира, как год принес еще одно страшное известие. 7 ноября не стало Сергея Кузнецова, а ведь именно он в свое время придумал главные хиты «Ласкового мая» - «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и многие другие. Поэтому таллиннский концерт решили посвятить сразу двум талантливым музыкантам, назвав его «Вечер памяти Юры Шатунова и Сергея Кузнецова».
Приехавшая из Германии Людмила Крекер делится воспоминаниями о Шатунове:
«Юра был скромным, доброжелательным, любил всех. Он даже врагов своих любил. Вот такой был человек, любому мог протянуть руку. Он многим помогал. Это душа, это любовь! Таких людей сейчас очень мало рождается, чтобы пройти такой жизненный путь и сохранить любовь, особенно к поклонницам. Юра выходил на сцену всегда как в первый раз. Сцена была его жизнью», - сказала Людмила Крекер. Она призналась, что в этот вечер ее не покидало ощущение, будто сам Шатунов наблюдает за концертом с небес.
«Я знаю, что сегодня с небес и он, и Сергей Кузнецов наблюдают и радуются такому концерту. Все идет от души, на пожертвования, а это благое дело», - отмечает Людмила Крекер.
В этот раз у деньги, вырученные с продажи билетов, направились в таллиннскую школу св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. В прошлом году собранные 760 евро были пожертвованы Таллиннскому детскому дому. Его руководитель Меэлис Кукк и в этом году с удовольствием пришел на вечер памяти. Меэлис не говорит по-русски, но хит «Белые розы» знает наизусть.
«Любое благотворительное пожертвование очень ценно. Это не всегда должны быть деньги, иногда можно просто прийти и пожертвовать собственное время», - говорит Меэлис Кукк.
«Белые розы» - это одна из тех песен, которую я точно знаю. И таких песен очень много, - говорит руководитель Таллиннского детского дома.
Во время концерта организаторы отправили по залу книгу, в которой каждый смог оставить свои добрые пожелания и слова поддержки семье Шатуновых. Людмила Крекер обещала забрать книгу с собой в Германию и передать лично вдове Шатунова, Светлане, и ее детям Деннису и Эстелле.
«Светлана и дети будут очень рады, что в память об их папе, о муже, проводят такие вечера - вечера любви. Все поют песни, просто фантастика! Я очень благодарна Таллинну», - говорит Людмила Крекер.
В ходе мероприятия гости смогли окунуться в мир песен Юры Шатунова, которые стали настоящими хитами в 80-х и 90-х годах. «Седая ночь», «Белые розы», «Детство» звучали со сцены, пробуждая добрые воспоминания у присутствующих.
Вечер памяти начался с танцевального номера. Руководителя танцевальной студии DanseSeven Ольги Зотович вышла на сцену с белыми розами. Это символичное действие вызвало волну эмоций у зрителей и стало особым поклоном памяти певцу.
«Очень много эмоций было, потому что выступать под песню Юры Шатунова дорогого стоит. Мне было очень приятно начать этот вечер в память о нем», - сказала Ольга Зотович.
Белые розы после смерти певца стали его символом. К слову, на следующий день после благотворительного концерта организаторы отнесли эти цветы в храм.
Певец из Нарвы Сергей Клёнский в память о Шатунове тоже украсил стойку микрофона белыми розами. «Совсем недавно узнал, что Юра - Дева, как и я по рождению. В молодости мы, как и все, распевали его песни. Как сейчас помню: шли на пляж Усть-Нарвы и пели «Розовый вечер»», - говорит нарвский певец. Он отмечает, что люди часто просят его исполнить песни Шатунова.
На вечер памяти Шатунова в Таллинне пришло много поклонников, кто-то приехал из Нарвы, кто-то из Тарту. Жители Локса приехали в футболках с изображением артиста. Пока бьются сердца поклонников Юры Шатунова, память о нем не утихнет.