ФОТО ⟩ В Париже прошли пышные похороны легендарной Джейн Биркин

Проститься с Биркин в том числе пришли супруга французского президента Эммануэля Макрона - первая леди Франции Бриджит Макрон, французская актриса Катрин Денев и певица Ванесса Паради.

Прощание прошло в церкви Сан-Рош в Париже. Гроб с телом актрисы занесли в красивое старинное здание около полудня. Рядом со входом установили динамики, из которых слышны знаменитые композиции, исполненные Джейн Биркин.

Не смогла пропустить прощание Катрин Денев, которая, хоть и неважно себя чувствует, но все-таки нашла в себе силы приехать на похороны подруги. Фото: Thomas Padilla

Джейн Биркин еще в 2017-м призналась - она больна раком. Какое-то время лейкемию удавалось сдерживать, актриса входила в ремиссию, делая постоянные переливания крови и соблюдая строжайшую диету. Биркин даже выступала и снималась в кино, но затем силы стали покидать ее.

Дочери Биркин - Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон то и дело отворачивались от фотографов, пряча заплаканные лица. Фото: IMAGO/Jonathan Rebboah

Джейн не скрывала, что ведет борьбу, хотя сама в шутку говорила, что у нее «не самый болезненный вид рака». В итоге в начале 2023 года силы стали покидать ее, поэтому все запланированные гастроли отменили из-за ухудшения состояния.