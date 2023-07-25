ФОТО ⟩ В Париже прошли пышные похороны легендарной Джейн Биркин

24 июля в церкви Сен-Рош в Париже состоялась церемония прощания с британо-французской актрисой и певицей Джейн Биркин. Фото с траурной церемонии опубликовало агентство ЕРА.
Проститься с Биркин в том числе пришли супруга французского президента Эммануэля Макрона - первая леди Франции Бриджит Макрон, французская актриса Катрин Денев и певица Ванесса Паради.
Прощание прошло в церкви Сан-Рош в Париже. Гроб с телом актрисы занесли в красивое старинное здание около полудня. Рядом со входом установили динамики, из которых слышны знаменитые композиции, исполненные Джейн Биркин.
Джейн Биркин еще в 2017-м призналась - она больна раком. Какое-то время лейкемию удавалось сдерживать, актриса входила в ремиссию, делая постоянные переливания крови и соблюдая строжайшую диету. Биркин даже выступала и снималась в кино, но затем силы стали покидать ее.
Джейн не скрывала, что ведет борьбу, хотя сама в шутку говорила, что у нее «не самый болезненный вид рака». В итоге в начале 2023 года силы стали покидать ее, поэтому все запланированные гастроли отменили из-за ухудшения состояния.
15 июля она осталась дома в своем особняке в центре Парижа, а 16 июля полиция вскрыла двери и нашла бездыханное тело звезды.