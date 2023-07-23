Гороскоп на 23 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Близнецы

Близнецы не склонны слишком усердствовать, преодолевая профессиональные трудности, поэтому сегодня рискуют уступить конкурентам и потерпеть поражения на деловом поприще. К счастью, ваши неудачи никак не отразятся на отношениях с коллегами и руководством; более того, именно сегодня может состояться встреча, которая в корне изменит ваше профессиональное будущее.

В личных отношениях ситуация складывается не столь противоречивая. Вы легко находите общий язык с близкими, охотно приходите им на помощь и щедро делитесь своими радостями. Звезды советуют проявлять осторожность тем, кто путешествует в компании малознакомых людей или выполняет конфиденциальные поручения вдали от дома.

Рак

День утомительный и трудный, но позволяющий реализовать замыслы и добиться нужных результатов в решении важных вопросов. Раки потратят немало сил, решая проблемы, которые возникают одна за другой, но приобретут чрезвычайно полезный опыт и найдут союзников, на которых можно положиться в трудный момент. Вероятны значительные расходы; экономить на необходимом не стоит, а вот от излишеств лучше воздержаться.

Противоречивая картина складывается в сфере личных отношений. Очевидных трудностей нет, но появляются неуверенность и тревожность, явно не способствующие взаимопониманию. Не проявляйте инициативы, если не уверены, что ваши идеи будут встречены с пониманием - сегодня лучше не рисковать.

Лев