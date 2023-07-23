Гороскоп на 23 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

День обещает быть вполне удачным и плодотворным. Хорошо пройдут встречи, принесут ожидаемые плоды переговоры, вероятно подписание долгосрочных контрактов. Наступил благоприятный момент для начала работы над долгосрочными проектами, получения и анализа новой информации.
Можно восстанавливать отношения со старыми деловыми партнерами, привлекать к важным для вас делам новых людей - сотрудничество будет плодотворным.
День хорош и с точки зрения родственных отношений. Семейные проблемы решаются при объединении усилий, на смену разногласиям и спорам приходит взаимопонимание. Можно посещать культурные мероприятия и увеселительные заведения, расширять круг общения - все это пойдет на пользу.
Овен
Для Овнов этот день будет чрезвычайно сложным с эмоциональной точки зрения. Настроение меняется часто, и безграничный оптимизм сменяется угрюмостью и раздражительностью. Старшие родственники готовы смотреть на ваше поведение сквозь пальцы, и даже наверняка попытаются повеселить и порадовать вас, а вот любимому человеку происходящее едва ли придется по вкусу. Для начала романтических отношений день тоже не самый подходящий - умения разбираться в людях Овны сегодня не проявят.
Можно решить финансовые проблемы, заключить выгодные сделки. Наиболее предприимчивые представители знака найдут способ значительно увеличить свои доходы. Интересные предложения ожидают тех, кто имеет отношение к спорту и шоу-бизнесу.
Телец
В целом благоприятный день, лишь сфера романтических отношений находится в зоне влияния негативных тенденций. Проблемы, возникающие в отношениях с любимым человеком, связаны с разницей ваших взглядов на жизнь в целом; не торопитесь осуждать свою «половинку»: можно спокойно обменяться мнениями, не доводя дело до ссоры.
Деловые и дружеские отношения складываются на удивление легко и приятно, можно получить массу удовольствия от общения с коллегами и единомышленниками. В профессиональной сфере возможны значительные успехи. Вашими сильными сторонами сегодня являются умение пользоваться полученной информацией, предусмотрительность и богатый жизненный опыт.
Близнецы
Близнецы не склонны слишком усердствовать, преодолевая профессиональные трудности, поэтому сегодня рискуют уступить конкурентам и потерпеть поражения на деловом поприще. К счастью, ваши неудачи никак не отразятся на отношениях с коллегами и руководством; более того, именно сегодня может состояться встреча, которая в корне изменит ваше профессиональное будущее.
В личных отношениях ситуация складывается не столь противоречивая. Вы легко находите общий язык с близкими, охотно приходите им на помощь и щедро делитесь своими радостями. Звезды советуют проявлять осторожность тем, кто путешествует в компании малознакомых людей или выполняет конфиденциальные поручения вдали от дома.
Рак
День утомительный и трудный, но позволяющий реализовать замыслы и добиться нужных результатов в решении важных вопросов. Раки потратят немало сил, решая проблемы, которые возникают одна за другой, но приобретут чрезвычайно полезный опыт и найдут союзников, на которых можно положиться в трудный момент. Вероятны значительные расходы; экономить на необходимом не стоит, а вот от излишеств лучше воздержаться.
Противоречивая картина складывается в сфере личных отношений. Очевидных трудностей нет, но появляются неуверенность и тревожность, явно не способствующие взаимопониманию. Не проявляйте инициативы, если не уверены, что ваши идеи будут встречены с пониманием - сегодня лучше не рисковать.
Лев
Львам стоило бы сосредоточиться на профессиональных делах, но семейные проблемы, увы, не позволят этого сделать. Близкие люди ждут от вас многого и явно не собираются отказываться от своих требований, что и становится причиной споров и разногласий. К счастью, на снисходительность любимого человека все же можно рассчитывать, и именно общение со своей «половинкой» поможет вам если не восстановить душевное равновесие, то, по крайней мере, обрести контроль над собой.
А вот деловые перспективы очень хороши. Особенно удачным день обещает быть для тех, кто планирует проводить переговоры и заключать сделки. Можно также обсуждать вопросы, касающиеся смены места работы и долгосрочного сотрудничества с новыми партнерами.
Дева
Этот день станет для Дев своеобразной проверкой на стойкость, упорство и целеустремленность. Ни в деловой, ни в личной сферах нельзя рассчитывать на легкие победы. Готовьтесь противостоять недоброжелателям, доказывать свое превосходство над конкурентами. Осуществление ваших планов потребует значительных расходов, однако жадничать сегодня никак нельзя.
Обостряются разногласия с любимым человеком, появляется желание озвучить накопившиеся претензии в резкой, ультимативной форме, выдвинуть жесткие требования. Однако подобное поведение совершенно неуместно - чем большую гибкость вы проявите сегодня, тем быстрее восстановится гармония и воцарится мир.
Весы
Весы столкнутся с серьезными профессиональными проблемами, в решении которых смогут помочь старые друзья или проверенные партнеры. Подходит день и для начала новых отношений, однако здесь осторожность вам не помешает: помните, что первое впечатление может быть обманчивым, а интуиция ваша сегодня небезупречна. Финансовая картина значительно не изменится, хотя на небольшие денежные поступления можно рассчитывать.
Не пренебрегайте семейными делами, проявите присущую вам хозяйственность, основательность во всем. А вот для развлечений день не походит вовсе: едва ли вам доставят удовольствие поездки, посещения увеселительных заведений или дружеские вечеринки.
Скорпион
Жизненный тонус Скорпионов снижается, поэтому представителям данного знака стоит поберечь себя, сократить нагрузки и не нервничать по пустякам. Профессиональных успехов смогут достичь те, кто к любому делу подходит творчески и не боится дать волю фантазии. Отличных результатов добьются Скорпионы, работающие вдали от дома или проводящие переговоры с иностранными партнерами.
В личной сфере ситуация вполне стабильна, и ваша основная задача - не нарушать воцарившуюся гармонию. Это неподходящий день для того, чтобы выяснять отношения, менять свои привычки, ставить эксперименты любого рода на себе и близких людях. Зато возможностью обдумать создавшуюся ситуацию и составить план действий на будущее звезды настоятельно советуют воспользоваться.
Стрелец
Стрельцам придется приложить немало усилий, чтобы справиться с непростой ситуацией, сложившейся в личных отношениях. Разногласия с близкими становятся все более серьезными, и уступать придется именно вам - других вариантов сегодня, увы, нет. Однако помните, что чрезмерная гибкость тоже вредна, и сохраняйте верность своим принципам. В общении с представителями старшего поколения совершенно неуместны хитрость и замалчивание важной информации.
Очень удачен день для самостоятельной работы, учебы и творческой деятельности. Можно заниматься расчетами, оформлением документов, обращаться в государственные инстанции.
Козерог
Козероги смогут значительно облегчить себе жизнь, переложив ответственность за решение некоторых вопросов на плечи окружающих. День отлично подходит для сотрудничества, в котором именно вы будете лидером, главой и командиром. Нежелательно заниматься оформлением документов и точными расчетами, распоряжаться чужими деньгами.
Атмосфера в семье будет весьма напряженной. Вам придется примирять ссорящихся, восстанавливать справедливость и заниматься решением чужих проблем - увы, это единственный реальный способ быстро вернуть ситуацию в нормальное русло. Звезды советуют не критиковать любимого человека: сегодня вы склонны делать бестактные замечания.
Водолей
Водолеев ждет хороший день. Нельзя сказать, что звезды возьмут на себя решение всех ваших проблем, но рассчитывать на удачу и благоприятное стечение обстоятельств вполне можно. Вероятно восстановление старых деловых связей, причем на этот раз условия сотрудничества будете ставить именно вы. Не исключено получение заманчивых профессиональных предложений, связанных с частыми командировками и разъездами.
В личной сфере ситуация тоже очень хороша: налаживаются отношения с близкими людьми, появляется шанс помириться после ссоры, восстановить дорогие сердцу связи. Доверяйте своей интуиции, сегодня она вас не подведет.
Рыбы
Рыбы отлично проведут день, если откажутся от посещения увеселительных заведений и участия в общественных мероприятиях. Сегодня вы куда комфортнее будете чувствовать себя в компании старых знакомых, близких по духу людей, единомышленников. Начинать сотрудничество с новыми партнерами нежелательно, а вот укреплять существующие деловые связи вполне можно.
Аналогична ситуация и в личной сфере: не кидайтесь из крайности в крайность, сохраняйте верность избранному пути, и он обязательно приведет вас к цели. Рыбы, постоянные в своих стремлениях и желаниях, сегодня могут рассчитывать на особую поддержку звезд. Очень благоприятна финансовая картина, возможны значительные денежные поступления.