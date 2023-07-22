Гороскоп на 22 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Весы. Весам стоит подчиниться течению обстоятельств: они могут оказаться в ситуации, когда будут бессильны что-либо предпринять. К примеру, у них перехватят инициативу или не прислушаются к их мнению, а может быть, Весы просто будут не в состоянии повлиять на события… Если что-то подобное произойдет, звезды гороскопа советуют Весам смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению – самое мудрое, что они могут сделать.

Скорпион. Непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Скорпион может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Скорпион запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, могут неожиданно «выстрелить» прямо в «десятку»! Кроме того, гороскоп весьма благоприятен для любви – в этот день Скорпион способен приятно удивить своего партнера.

Стрелец. На первый план в гороскопе Стрельца обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к нему, Стрельцу же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Стрелец способен организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, – выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для него сделать хороший шаг по карьерной лестнице.