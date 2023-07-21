Четыре самых невероятных медицинских курьеза

Некоторые из них комичны, другие же вводят в ступор.

Горох в легком

В 2010 году 75-летний Рон Сведен попал в больницу штата Массачусетс с подозрением на эмфизему и коллапс лёгкого. В ходе операции врачи обнаружили в легком пациента росток гороха 1,25 см длиной.

Как позже выяснилось, однажды во время еды горошина попала Сведену не в то горло, а затем оказалась в дыхательных путях и в легком. Там горошина начала прорастать.

Выскочившая пуля

В жизни итальянца Дарко Сангермано есть как минимум одна новогодняя ночь, которую он точно никогда не забудет. Во время праздника жителя Неаполя любят запускать не только фейерверки, но также стрелять из оружия. Сангермано не повезло: шальная пуля попала ему в висок, прошла мимо глазницы и застряла в носовом проходе.

К счастью, Дарко остался жив. Его тут же доставили в больницу, и врачи принялись извлекать пулю. Но организм итальянца решил помочь медикам: пациент чихнул так сильно, что застрявшая пуля вылетела из носа.

Вскрытие вместо будильника

В 2007 году венесуэлец Карлос Камехо попал в автокатастрофу. Когда врачи прибыли на место аварии, они смогли лишь констатировать смерть. Вскоре Камехо переместили в морг, где медики приступили к вскрытию.

Когда скальпель патологоанатома принялся разрезать лицо Карлоса, тот внезапно очнулся от сильнейшей боли. Выбравшись из морга венесуэлец изрядно напугал свою супругу, но в конце концов все закончилось хорошо – Камехо смог выжить.

Проблемы на границе из-за пластики

Среди китайцев и японцев сильно развит медицинский туризм. Многие жители этих стран посещают Южную Корею с целью сделать пластическую операцию: как правило, в этой стране цены на такого рода услуги в разы ниже, а бюрократии гораздо меньше.

Однако, возвращаясь домой, «обновленные» китайцы и японцы сталкиваются с проблемой на границе. Сотрудники паспортного контроля не могут сопоставить их лица с теми фото, что загружены в базу данных.