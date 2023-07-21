ГОРОСКОП НА 21 ИЮЛЯ ⟩ Что приготовила пятница разным знакам Зодиака

Овен

Очень хороший день для работы, вашим профессиональным успехам можно позавидовать. Вероятно повышение по службе, возможно появление новых интересных обязанностей. На резкое увеличение доходов рассчитывать не нужно, однако сегодня вы создаете базу своего будущего материального благополучия. Непросто будут складываться отношения с новыми знакомыми, возможны разногласия в трудовом коллективе или в компании друзей. Трудно будет договориться о совместном отдыхе, даже если ранее этот вопрос неоднократно обсуждался.

В семье, напротив, отношения будут вполне гармоничными. Важно сохранять верность своим принципам, но и от близких не требовать немедленных и грандиозных перемен в мировоззрении. Влюбленные в этот день смогут обсудить важные вопросы, избежав ссоры.

Телец

Высока вероятность улучшения материального положения. Своевременно полученные деньги помогут осуществить планы, связанные с поездками и культурными развлечениями, значительно разнообразить ваш досуг. Хорошо пройдут встречи со старыми друзьями, семейные торжества. А вот общение с новыми знакомыми требует осмотрительности. Вы доверчивы и легко делитесь своими секретами, недоброжелатели могут этим воспользоваться.

Любимый ждет от вас многого и, кажется, нарочно испытывает ваше терпение. Однако даже существующие разногласия и не слишком приятные споры не испортят вам настроения, и мир все же воцарится. Не стоит недооценивать родственников – их советы, помощь и жизненный опыт могут вам пригодиться.

Близнецы