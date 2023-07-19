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Единственный концерт в странах Балтии: Земфира объявила о туре и будет петь для нас

Limon.ee
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Афиша концертного тура Земфиры
Афиша концертного тура Земфиры Фото: Пресс

Земфира даст большой сольный концерт в Риге! Мероприятие на рижской площадке Wondersala обещает быть незабываемым музыкальным событием.

Одна из самых культовых и влиятельных фигур русского рока, Земфира, в этом летнем турне даст свой единственный концерт в странах Балтии. Фанаты легендарной исполнительницы с нетерпением ожидают ее выступления в Риге, которое состоится 15 августа в прекрасном концертном зале Wondersala.

Земфира - это не просто артист, это музыкальная икона, которая завоевала сердца миллионов слушателей своими сильными текстами, мелодичными композициями и неповторимым голосом. Ее уникальный стиль и глубокие, эмоциональные песни сделали ее одной из самых узнаваемых и ценимых исполнительниц.

В концерте в Wondersala, Земфира представит свои самые яркие хиты, а также материал из своего последнего успешного альбома. Ее энергетическая сценическая присутствие и мастерство взаимодействия с аудиторией обещают превратить этот вечер в незабываемую музыкальную экспериенцию.

  • Дата: 15 августа 2023 года
  • Место: Wondersala, Рига, Латвия
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