СМОТРИ ⟩ Участника соревнований по поеданию хот-догов чуть не вырвало перед толпой зрителей!

19 июля в Старом городе Таллинна в одном из спортивных баров Olybet состоялось соревнование по поеданию хот-догов. Задачей участников было как можно быстрее съесть десять хот-догов менее чем за двадцать минут.

Звучит просто, но на деле это совсем не так. Желающих попытать удачу оказалось немало, и в их числе были не только мужчины и парни, но и прекрасные девушки! Они усаживались за свои места, каждому выносился огромный поднос с фастфудом, а также на столе у каждого стоял еще кетчуп и графин с водой, который постоянно пополнялся. Правила просты:

съесть десять хот-догов как можно быстрее;

как только участник чувствует, что больше не может, он должен поднять руку, и его время останавливается;

за каждый несъеденный или недоеденный кусочек хот-дога игроку засчитывались штрафные пять минут;

максимальное время, которое выделялось каждому желающему - двадцать минут.

Тактику каждый выбирал сам. Кто-то ел молча и был сконцентрирован, кто-то ел стоя, а кто-то сразу начинал макать булку хот-дога в воду. Но все равно, одолеть все десять хот-догов удалось только трем участникам. У одного из которых чуть все не полезло обратно в самый последний момент!

За смелость и участие каждого ждал еще подарочный набор от спортивного бара. Но самый главный приз: огромный кубок и подарочную карту на сумму сто евро в бар-организатор получил победитель конкурса Рауно Тааксалу. Он за девять минут и 24 секунды осилил все десять хот-догов. Limon.ee еще раз поздравляет его и надеется, что его желудок не сказал ему «пока»!