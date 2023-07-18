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Линдси Лохан родила первенца

Limon.ee
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Линдси Лохан
Линдси Лохан Фото: Jimmy Olsen/MPI/Capital Pictures

37-летняя звезда «Чумовой пятницы» Линдси Лохан впервые стала мамой, сообщает Page Six.

У актрисы родился сын, которого назвали арабским именем Луай. В переводе оно означает «защитник». Новоиспеченная мама поделилась радостной новостью со своими поклонниками в личных соцсетях.

«Наша семья счастлива до Луны и обратно», – написала Лохан.

Точная дата рождения малыша пока не уточняется, но ребенок родился в Дубае, где последние годы проживает Лохан.

Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Отцом ребенка и избранником Лохан является арабский финансист Бадер Шаммас, с которым звезда познакомилась в 2019 году.

Двумя годами позже Шаммас сделал Лохан предложение, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.

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