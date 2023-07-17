ОТЖИГАЛИ НЕ ПО-ДЕТСКИ ⟩ «Это мое Маарду!»: город ярко и громко отметил день рождения

В субботу, 15 июля, торжества начались с утренней гимнастики на городском стадионе в 10:00 и продолжались в 11:30 соревнованиями по волейболу на стадионе Маардуской начальной школы. Интересная культурная программа ждала жителей Маарду и гостей города в парке Келламяэ в 15:00. А в воскресенье, 16 июля, в 10:00 свои двери для жителей города открыли домашние кафе Мууга.

«Мы с гордостью и благодарностью оглядываемся в прошлое, отмечая 43-тий день рождения Маарду. Это день, когда мы благодарим всех, кто внес свой вклад в развитие нашего Маарду и создал для нас город, в котором хорошо и комфотно жить. Пусть эти выходные будут полны радости, улыбок, приятных открытий и встреч», - сказал мэр Маарду Владимир Архипов. «День города - это напоминание о том, что вместе мы можем создать прекрасные мгновения и строить замечательное будущее нашего города. Давайте вместе отпразднуем уникальность и разнообразие нашего Маарду, который объединил множество культур и судеб, став нашим настоящим домом!» - добавил Архипов.

Культурная программа началась в субботу в парке Келламяe в 15:00. Перед гостями праздника выступали как маардуские коллективы, так и приглашенные артисты, а завершили вечер ансамбль «Караван» и PX Band & Lavanda. Дети смогли покататься на каруселях и попрыгать на батутах. А также всех гостей праздника накормили рыбным супом.