Гороскоп на 17 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Нежелательно легкомысленно подходить к решению финансовым вопросам; покупая дорогие подарки для близких, поинтересуйтесь их мнением: сюрприз может оказаться некстати. Для праздников, вечеринок и посещения увеселительных заведений день отлично подходит.

Этот день едва ли будет связан с бурными романтическими переживаниями и серьезными увлечениями, зато события его будут способствовать укреплению сложившихся отношений, как романтических, так и дружеских. Взаимопонимание между членами семьи находится на весьма высоком уровне, однако звезды советуют не обсуждать в этот день вопросы, ранее вызывавшие серьезные разногласия.

Овен

Овны ощущают снижение жизненного тонуса, и сегодня представителям данного знака, обычно преисполненным сил и энергии, совершенно необходим отдых. Звезды советуют отложить поездки и провести хотя бы пару часов наедине с собой: это будет способствовать обретению душевного равновесия, улучшению настроения в целом. Этот день подходит для спокойных занятий - чтения, живописи, прослушивания классической музыки, однако порой Овны будут чувствовать неугасимую жажду деятельности, и в эти моменты они рискуют наделать серьезных ошибок.

Близкие люди готовы окружить вас вниманием и заботой; старайтесь принимать их помощь и эмоциональную поддержку спокойно, не считайте опеку чрезмерной. Стремление к самостоятельности и независимости во всем сегодня может привести к неприятностям.

Телец