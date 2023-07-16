Актриса и певица Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни

Как пишет Le Parisien, 76-летняя Джейн Биркин умерла в своем доме в Париже 16 июля.

Газета отмечает, что весной Биркин отменила концерты по состоянию здоровья.

Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. В 1966 году Биркин появилась в фильмах «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и «Калейдоскоп» Джека Смайта. В 1969 году она сыграла главную женскую роль в фильме «Слоган» 1969 года, снятом Пьером Гримблой, главную мужскую роль в нем сыграл Серж Генсбур, который на долгие годы стал партнером Биркин.