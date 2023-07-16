Актриса и певица Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни

Англо-французская актриса и певица Джейн Биркин скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщает Meduza.
Как пишет Le Parisien, 76-летняя Джейн Биркин умерла в своем доме в Париже 16 июля.
Газета отмечает, что весной Биркин отменила концерты по состоянию здоровья.
Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. В 1966 году Биркин появилась в фильмах «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и «Калейдоскоп» Джека Смайта. В 1969 году она сыграла главную женскую роль в фильме «Слоган» 1969 года, снятом Пьером Гримблой, главную мужскую роль в нем сыграл Серж Генсбур, который на долгие годы стал партнером Биркин.
В 1969 году Биркин, переехавшая во Францию, записала с Генсбуром знаменитую песню «Je tʼaime… moi non plus». В 1976 году вышел одноименный фильм «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет» с Биркин в главной роли, снятый Генсбуром. За участие в фильме Биркин была номинирована на французскую кинопремию «Сезар».