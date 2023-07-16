ПЕРЕПОЛОХ В TWITTER ⟩ «Жена Юри привыкла к поклонникам». Комментарий Бригитты Сюзанны Хунт о Ратасе вызвали бурную реакцию в Интернете

«Хорошего вечера, солнце необыкновенно яркое!» - подписал политик Юри Ратас свою публикацию в Instagram. Через 15 минут после публикации фотографии Бригитте Сюзанне Хунт, попавшая в вихрь скандалов на прошлой неделе, прокомментировала: «Так мило!».

Другие также не оставили публикацию Ратаса незамеченной. «Легендарный чувак!», - написал под фото рэпер Mäx. Nublu оставил в комментариях смайлик с выпученными глазами. «Ты икона», «Юри, ты легенда!», - прокомментировали несколько человек. «Слизал фасон у Nublu?» - спрашивает коллега по партии, центристка Эстер Карузе.

Как Юри Ратас, так и Бригитте Сюзанне Хунт принимали участие в шоу «Танцы со звездами», которое выходило в эфир во второй половине прошлого года. Однако Хунт пришлось уступить Ратасу в танцевальном конкурсе: светская львица заняла четвертое место, а Ратас - второе.

«Здесь явно слышно шипение», - шутит пользователь Twitter, с явным намеком на комментарий Бригитте Сюзанне Хунт. «Жена Юри уже привыкла к его поклонницам, а эта БСХ (Бригитте Сюзанне Хунт - прим. ред.) дальше входной двери точной не пройдет», - пишет другой, прикрепив забавное видео.

«Замешательство. Какую драму я должна прожить более интенсивно - партии Центристов или БХС????», - задается вопросом Дейзи Хелемяэ. Новостоной портал Lugejakiri.ee тоже не прошел мимо фотографии политика: «Юри Ратас, узнав, что Lugejakiri.ee считает его единственным настоящим лидером Центристской партии», - подписали они публикацию.