Лидер Центристской партии Юри Ратас в пятницу вечером разместил в социальных сетях необычную фотографию, на которой он в солнцезащитных очках лежит на диване в своей комнате и жалуется на яркое солнце. Через несколько мгновений после публикации Бригитте Сюзанне Хунт, ставшая предметом многочисленных скандалов на прошлой неделе, прокомментировала ее, вновь вызвав бурную реакцию в социальных сетях, пишет Elu24.
ПЕРЕПОЛОХ В TWITTER ⟩ «Жена Юри привыкла к поклонникам». Комментарий Бригитты Сюзанны Хунт о Ратасе вызвали бурную реакцию в Интернете
«Хорошего вечера, солнце необыкновенно яркое!» - подписал политик Юри Ратас свою публикацию в Instagram. Через 15 минут после публикации фотографии Бригитте Сюзанне Хунт, попавшая в вихрь скандалов на прошлой неделе, прокомментировала: «Так мило!».
Другие также не оставили публикацию Ратаса незамеченной. «Легендарный чувак!», - написал под фото рэпер Mäx. Nublu оставил в комментариях смайлик с выпученными глазами. «Ты икона», «Юри, ты легенда!», - прокомментировали несколько человек. «Слизал фасон у Nublu?» - спрашивает коллега по партии, центристка Эстер Карузе.
Как Юри Ратас, так и Бригитте Сюзанне Хунт принимали участие в шоу «Танцы со звездами», которое выходило в эфир во второй половине прошлого года. Однако Хунт пришлось уступить Ратасу в танцевальном конкурсе: светская львица заняла четвертое место, а Ратас - второе.
«Здесь явно слышно шипение», - шутит пользователь Twitter, с явным намеком на комментарий Бригитте Сюзанне Хунт. «Жена Юри уже привыкла к его поклонницам, а эта БСХ (Бригитте Сюзанне Хунт - прим. ред.) дальше входной двери точной не пройдет», - пишет другой, прикрепив забавное видео.
«Замешательство. Какую драму я должна прожить более интенсивно - партии Центристов или БХС????», - задается вопросом Дейзи Хелемяэ. Новостоной портал Lugejakiri.ee тоже не прошел мимо фотографии политика: «Юри Ратас, узнав, что Lugejakiri.ee считает его единственным настоящим лидером Центристской партии», - подписали они публикацию.
«Подросток: я хочу Nublu! Бабушка: у нас дома есть Nublu. Nublu дома: [фото Ратаса в Instagram]» - шутит еще один пользователь Twitter.
Siin selgelt susiseb. pic.twitter.com/ZoX3paRQHY— Eva (@evateemad) July 14, 2023
Jüri naine on Jüri austajatega harjunud ja ei see BSH ka välisuksest kaugemale jõua pic.twitter.com/MubnP1DJLA— Kiles Kurk (@KilesKurk) July 15, 2023
Segadus. Millisele draamale peaks intensiivsemalt kaasa elama - Keskerakonna või BSH omale???— Deisi Helemäe (@DeisiHelemae) July 11, 2023
Jüri Ratas pärast seda, kui ta kuulis, et https://t.co/UaVj2ULoSW peab teda ainukeseks õigeks Keskerakonna juhiks: pic.twitter.com/lh7CjyRh8f— Lugejakiri.ee (@lugejakiri) July 14, 2023
Eelteismeline: ma tahan Nublut!— сукапаела ordu rüütel (@Kim_Kardaan) July 15, 2023
Vanaema: meil kodus on Nublu
Nublu kodus: pic.twitter.com/bluZG4DKXl