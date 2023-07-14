ВИДЕО ⟩ Читатели Limon.ee устроили охоту на водителей, занимающих парковочные места для инвалидов. Что из этого вышло?

Совсем недавно на портале Limon.ee была опубликована статья, о нецелевом использовании парковочных мест, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. И по огромному отклику, который мы получили, стало ясно, что за такими нарушителями следим не только мы, но и наши читатели.