Совсем недавно на портале Limon.ee была опубликована статья, о нецелевом использовании парковочных мест, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. И по огромному отклику, который мы получили, стало ясно, что за такими нарушителями следим не только мы, но и наши читатели.
ВИДЕО ⟩ Читатели Limon.ee устроили охоту на водителей, занимающих парковочные места для инвалидов. Что из этого вышло?
Уже в этот же день, 11 июля, порядочный житель Таллинна отправился к торговому центру Ülemiste ловить всех нарушителей правил парковик на местах для инвалидов. А свой видео-отчет прислал нам в редакцию.
Посмотрев видео, мы ужаснулись: на самом деле, в числе таких нарушителей не только обычные посетители торгового центра, но и курьеры e-Selver и таксисты Bolt!
Мы сразу же обратились к эстонской торговой сети за комментарием:
«Парковка на инвалидных местах, безусловно, является недопустимым поведением. Курьерам об этом неоднократно говорилось, и конкретному работнику об этих принципах напомнят еще раз. Досадный инцидент, несомненно», - ответил представитель отдела маркетинга Selver Юрг Самель.