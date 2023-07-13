Горячие украинские женщины похвастались шикарным владением эстонского: «Денег нет, зато красивые!»

В Эстонском тиктоке набирает популярность тренд #eioleraha от украинских девушек, которые спели песню про то что нет денег, но за то они красивы и знают эстонский язык.
Суммарно тренд набрал более 200 тысяч просмотров, если смотреть по всем видео (на одном более 110 тыс., на другом 60 тыс. и т.д.). Ролик настолько откликнулся в сердцах людей, что пользователи Сети стали снимать уже свои видео и танцы под песню женщин. Отметились и эстонские инфлюенсеры, которые захоетли последовать тренду: Evert Poom, Karl Gustav Kurn, Smmart Avocado и другие.
Это, наверное, первый тренд в истории эстонского ТикТока, который суммарно набрал более 200 тысяч просмотров и так вовлек людей в процесс создания новых видео.
@atlasnetlanguageschool 🇪🇪 Выпускной эстонского курса А1 (с нуля) - время веселиться и танцевать. 💃😊 #выпускной #eestikeel #эстонский #таллинн #эстония #atlasnet #atlasnetlanguageschool ♬ оригинальный звук - Atlasnet Language School