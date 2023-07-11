Уже в эту субботу в Таллинне состоится фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games

С 12:00 до 20:00 на территории Морского музея Эстонии будут проходить соревнования и шоу по нескольким дисциплинам, сообщает портал balticevents.info. Регистрация участников начинается lдоступна для всех участников на сайте www.ghettogames.com. Вход для зрителей будет бесплатным.

Ghetto Games посетят столицу Эстонии впервые и уже приготовлена большая фестивальная программа, где помимо традиционных соревнований по уличному футболу 3 на 3 Ghetto Football и уличному баскетболу 3 на 3 Ghetto Basket, также будет соревнования по флорболу 3 на 3 Ghetto Floorball, бойцовский турнир Ghetto Fight, соревнования по уличным танцам GhettoDance и чемпионат по уличной гимнастике.

Программа «Ghetto Football» начнётся с игр в подгруппах «U12», «U14», «U16», «U16 Lady», «Lady», «U19», «Open» и «Prо». После чего начнётся турнир «Panna 1v1». Цель игры – играя 1 на 1, выбить мяч у соперника между ног или забить как можно больше голов.

Соревнования Ghetto Basket пройдут в рамках этапа «Балтийской лиги по баскетболу 3х3» в 6 различных группах, где команды будут бороться не только за призовые места, но и за очки в рейтинге Ghetto Basket и рейтинговые очки «FIBA 3x3». Лучшие команды поедут на финал в латвийский город Вентспилс, где будет разыграна поездка на турнир по баскетболу «3х3 Laussane Masters FIBA».