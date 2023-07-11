Уже в эту субботу в Таллинне состоится фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games

Уже в эту субботу, 15 июля, в Таллинне состоится фестиваль уличного спорта и культуры «Ghetto Games».
С 12:00 до 20:00 на территории Морского музея Эстонии будут проходить соревнования и шоу по нескольким дисциплинам, сообщает портал balticevents.info. Регистрация участников начинается lдоступна для всех участников на сайте www.ghettogames.com. Вход для зрителей будет бесплатным.
Ghetto Games посетят столицу Эстонии впервые и уже приготовлена большая фестивальная программа, где помимо традиционных соревнований по уличному футболу 3 на 3 Ghetto Football и уличному баскетболу 3 на 3 Ghetto Basket, также будет соревнования по флорболу 3 на 3 Ghetto Floorball, бойцовский турнир Ghetto Fight, соревнования по уличным танцам GhettoDance и чемпионат по уличной гимнастике.
Программа «Ghetto Football» начнётся с игр в подгруппах «U12», «U14», «U16», «U16 Lady», «Lady», «U19», «Open» и «Prо». После чего начнётся турнир «Panna 1v1». Цель игры – играя 1 на 1, выбить мяч у соперника между ног или забить как можно больше голов.
Соревнования Ghetto Basket пройдут в рамках этапа «Балтийской лиги по баскетболу 3х3» в 6 различных группах, где команды будут бороться не только за призовые места, но и за очки в рейтинге Ghetto Basket и рейтинговые очки «FIBA 3x3». Лучшие команды поедут на финал в латвийский город Вентспилс, где будет разыграна поездка на турнир по баскетболу «3х3 Laussane Masters FIBA».
Участники этапов «Балтийской лиги» разделены на 6 возрастных групп – «U13», «U15», «U17», «Lady», «Amateurs» и «Pro». Зарегистрироваться на участие может любой желающий, независимо от возраста и опыта. Напомним, что латвийские выходцы турниров Ghetto Basket стали обладателями первого золота по баскетболу 3 на 3 в истории Олимпийских игр.
В программе «Ghetto Dance» любой желающий сможет показать свои таланты, выступая перед публикой и жюри. В этом году, Ghetto Dance пройдет в трёх танцевальных направлениях - Hip-hop, Break Dance и Dance hall. Танцоры будут выступать и соревноваться в формате батла 1 на 1.
В международную программу Ghetto Fight входит проведение 8 боев и конкурсы для зрителей. Сильнейшие прибалтийские бойцы будут бороться за чемпионский титул Ghetto Fight в различных весовых категориях.
В течение всего дня для зрителей и участников будет проводиться развлекательная шоу-программа,конкурсыдля зрителей и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке самоуправления Таллина.
Ghetto Games в настоящее время является одним из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, которое ежегодно собирает более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в средствах массовой информации и социальных сетях. Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте GhettoGames www.ghetto.lv i www.ghettogames.com