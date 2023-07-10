Гороскоп на 10 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Стрелец. Стрелец может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым, тем более, что дела обещают в целом идти неплохо. Просто раз за разом у Стрельца может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Стрельца действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Козерог. У Козерога вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Козерога есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Козерог хочет просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Водолей. Водолей из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое, тем более что через полчаса Водолей с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Водолею этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!