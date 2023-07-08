Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 июля

Финансовая ситуация сложна, вы склонны тратить значительно больше, чем следовало бы. Успехи в работе не будут значительными, но сегодня вы порадуетесь и скромным победам. Доверяйте проверенным деловым партнером и контролируйте действия тех, с кем только начинаете сотрудничество – бдительность лишней не будет!

Дева

Сильны позитивные тенденции в профессиональной сфере: налаживаются деловые отношения, увеличиваются доходы, растет вероятность скорого карьерного роста. Ваши действия, направленные на достижение основной цели, будут уместными и своевременными, труды не пропадут зря. Можно заключать сделки, делать крупные покупки.

Негативные тенденции оказывают сильное влияние на развитие романтических отношений. Возникает необходимость в неприятном разговоре с любимым человеком, выяснении отношений. Старайтесь не перекладывать на окружающих ответственность за то, что происходить у вас в душе, не искать в близких причину своего плохого настроения.

Весы

Неблагоприятен эмоциональный фон, возможны угрюмость, раздражительность, повышенные требования к окружающим. Труднее всего придется влюбленным Весам и их «половинкам»: негативные влияния заставляют искать недостатки в характере самого близкого человека, что порождает серьезные ссоры. Мирные отношения со старшими родственниками удастся сохранить тем, кто привык обдумывать каждое свое высказывание.

День подходит для профессиональной деятельности, можно предпринимать решительные действия для достижения поставленной цели. Очень удачными будут командировки; на презентациях и семинарах удастся завязать полезные знакомства.

Скорпион