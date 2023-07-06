Зодиакальная прокрастинация: что заставляет представителей разных знаков откладывать жизнь на потом

У многих из нас порой появляется стойкое желание отложить все дела на потом. Суть в том, что у каждого из знаков могут быть свои причины так поступать. Астрологи dailyhoro.ru решили рассказать, почему так происходит.
Овен
Овны - типичные любители отложить что-то на потом, причем просто так, без причины. Они очень часто говорят себе: «Ничего страшного, потом сделаю». В итоге они порой забывают о чем-то важном, а вспоминают, когда уже время не просто поджимает, а подходит к концу. По этой причине Овнам постоянно нужен рядом человек, который будет напоминать им о том, что и когда они должны сделать. Еще Овны не терпят, когда окружающие заставляют их что-то делать. Они ненавидят, когда им приказывают, поэтому могут специально прокрастинировать всем назло.
Телец
Тельцы довольно часто откладывают важные дела на потом, но практически всегда к ним возвращаются, причем вовремя. И все потому, что эти люди не могут просто взять и сдаться. Их эго очень велико, поэтому они не смогут признаться себе в том, что проиграли из-за лени. В целом для них не составляет труда вставать рано для того, чтобы сделать нечто важное, особенно если результат этого дела будет виден другим людям. Им несложно хоть каждый день делать что-то, но только в том случае, если награда будет достойной: например, деньги, здоровье, красота, уважение окружающих.
Близнецы
Близнецы откладывают на потом то, что не имеет для них никакой важности прямо сейчас. В целом они достаточно ответственны из-за отличной памяти. По сути, это те же Овны в плане лени и привычки откладывать жизнь в дальний ящик, но они никогда не забывают о том, что должны сделать. Это делает их достаточно приятными друзьями, коллегами и товарищами. Близнецы живут в своем собственном мире, где все идет размеренно и спокойно. Они никуда не спешат, наслаждаясь каждой секундой своей жизни. Да, они порой весьма медленно делают свои дела, но все равно достигают поставленных целей.
Рак
Раки очень жестко расставляют приоритеты. Если есть дело, которым нужно срочно заняться сейчас, они будут это делать. Все остальное для них просто не будет существовать. Проблема лишь в том, что они не сразу могут замечать важность определенных дел. Им нужен тот, кто будет указывать на необходимость срочно брать быка за рога, а не прокрастинировать. Раки в целом не ленивые люди, но у стороннего наблюдателя может невольно появиться ощущение того, что Раки всем и всегда говорят «потом». Если что-то не имеет важности, они забудут об этом через минуту.
Лев
Львы привыкли действовать так, как считают нужным для себя. Чужое мнение для них вообще не играет никакой роли. Им не нравится, когда кто-то ставит им временные рамки и говорит им о том, как и когда нужно что-то делать. Представители этого Огненного Знака не любят давления, поэтому могут просто взять и не сделать то, чего от них ждут - просто так, назло. Если им постоянно напоминать о том, что нужно помыть посуду, вынести мусор, сходить в магазин или написать письмо, они до последнего будут избегать этого. Их нужно просто оставить в покое.
Дева
Девы крайне редко откладывают что-то на потом. Они живут сегодняшним днем, но только в том случае, если им хочется что-то делать, если они обещали что-то сделать, если дела связаны с работой. Девы не против того, чтобы им о чем-то напоминали. Они могу даже пожертвовать чем-то, чтобы закончить важное дело раньше установленного дедлайна. Если же дело очень сложное и не имеет для них особой важности, они постараются отложить его на максимально возможный срок. Переживать за то, что они что-то забудут, не стоит. Этого не произойдет.
Весы
Весы больше всего ненавидят суету и спешку, постоянные звонки и напоминания. Им важно, чтобы выполняемое дело было размеренным и лишенным нервозности. В противном случае они просто не захотят за него браться. Не нужно подгонять Весов, иначе можно и вовсе нарваться на грубость. Весы сами решают, как им необходимо действовать в той или иной ситуации. Если им нужен будет ваш совет, они обязательно о нем попросят. Порой они невыносимо долго собираются что-то сделать. Самая большая ошибка - подгонять их.
Скорпион
Скорпионы - удивительно ответственные люди. Если можно что-то сделать прямо здесь и сейчас, они сделают это. Им не нравится ощущать, что кому-то что-то они должны. Если есть возможность избавиться от такого ощущения, они это сделают. Проблема лишь в том, что Скорпионы порой очень сильно хотят избавиться от груза ответственности, поэтому выполняют задачи небрежно. От этого они нервничают и могут бросить начатое, так что лучше заранее говорить им о каких-то важных мелочах. Скорпионы любят четко поставленные задачи.
Стрелец
Порой Стрельцы крайне медлительны, что часто раздражает всех вокруг. Важно помнить, что это не просто так. Причина не в том, что они привыкли всегда жить без спешки. Просто во многих вопросах они не знают, какое решение принять. Стрельцы относятся к тем людям, которые выбирают правильную стратегию. Со стороны может показаться, что они очень торопливы и не умеют ждать, но это не так. Стрельцы никогда не откладывают жизнь на потом, если знают, как поступить. Когда нужно подумать, они останавливаются и думают.
Козерог
Козероги - люди, которые ничего не откладывают на потом. Если они и позволяют себе прокрастинировать, то крайне редко. Делать это их заставляет только повышенная усталость. Козероги порой очень много работают. Иногда они после очень тяжелой недели даже выключают телефон, чтобы их никто не беспокоил. Прокрастинация для них играет очень важную роль - сохранение здоровья. Еще Козероги не умеют делать несколько дел одновременно, поэтому откладывают на потом что-то сложное, но возвращаются к этому делу, чего бы им это ни стоило.
Водолей
У Водолеев богатое воображение и множество самых разных дел, поэтому им временам очень сложно сконцентрироваться на чем-то новом. Они откладывают все на потом, но могут внезапно взяться за какое-то дело, если у них появится свободное время. Нередко мысли Водолеев, желания и цели собираются в большой переплетенный клубок, который крайне непросто распутать. Водолеи обещают выполнить несколько дел сразу за определенный период времени. Из-за огромного количества мыслей проектов и обещаний сложно делать все, что они хотят сразу, так что откладывание на потом для них - вынужденная мера.
Рыбы
Рыбы медлительны, поэтому не могут решать дела сразу. Они прокрастинируют из-за того, что им все нужно обдумать, набраться смелости для первого шага. Если Рыбы не могут решиться сделать что-либо, то они и не будут пытаться. Эти люди могут просто сидеть и ждать, пока решение проблемы придет само собой или кто-нибудь им не поможет. Иногда они могут ждать очень долго. Еще им просто не свойственно принимать решения быстро. Рыбы порой теряются, если задач слишком много. Их прокрастинация продиктована страхом совершить ошибку.