Зодиакальная прокрастинация: что заставляет представителей разных знаков откладывать жизнь на потом

Рак

Раки очень жестко расставляют приоритеты. Если есть дело, которым нужно срочно заняться сейчас, они будут это делать. Все остальное для них просто не будет существовать. Проблема лишь в том, что они не сразу могут замечать важность определенных дел. Им нужен тот, кто будет указывать на необходимость срочно брать быка за рога, а не прокрастинировать. Раки в целом не ленивые люди, но у стороннего наблюдателя может невольно появиться ощущение того, что Раки всем и всегда говорят «потом». Если что-то не имеет важности, они забудут об этом через минуту.

Лев

Львы привыкли действовать так, как считают нужным для себя. Чужое мнение для них вообще не играет никакой роли. Им не нравится, когда кто-то ставит им временные рамки и говорит им о том, как и когда нужно что-то делать. Представители этого Огненного Знака не любят давления, поэтому могут просто взять и не сделать то, чего от них ждут - просто так, назло. Если им постоянно напоминать о том, что нужно помыть посуду, вынести мусор, сходить в магазин или написать письмо, они до последнего будут избегать этого. Их нужно просто оставить в покое.

Дева