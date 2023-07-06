Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 июля

День не будет простым, хотя в некоторых сферах жизни влияние позитивных тенденций достаточно сильно. Так, у многих появится шанс преуспеть в профессиональных делах, добиться реализации своих идей и планов. Однако общение с коллегами и руководством будет складываться непросто, возможны разногласия, касающиеся финансовых вопросов и будущего сотрудничества. Не исключены незапланированные поездки, некоторым придется принимать участие в корпоративных мероприятиях, от которых они предпочли бы отказаться, пишет Дворец.
Сохранение мира в семье потребует определенных усилий; придется пойти на серьезные уступки, согласиться на компромиссы, которые в других обстоятельствах показались бы вам неприемлемыми. Отношения с любимым человеком не преподнесут неприятных сюрпризов, хотя складываться могут совсем не так, как вы ожидали.
Овен
Не самый плодотворный день: вряд ли вы всерьез увлечетесь исполнением профессиональных обязанностей или будете внимательны при решении практических вопросов. К счастью, здравый смысл и умение ладить с людьми вам не изменят; не отказывайтесь от помощи и старайтесь отдавать собственные распоряжения, а не выполнять чужие. Порадуют своевременные денежные поступления, вероятны расходы, связанные с поездками. Близкие люди не только будут к вам внимательны, но и подскажут наиболее легкий путь преодоления трудностей.
Любимый человек порадует вас как словами, так и поступками. В жизни одиноких Овнов вероятны перемены к лучшему, ваше обаяние вряд ли оставит равнодушными представителей противоположного пола. Посещая многолюдные мероприятия, избегайте общения с теми, кто кажется вам несимпатичным или неприятным – интуиция убережет вас от ненужных знакомств.
Телец
Общение с близкими людьми наверняка порадует Тельцов. Увы, велика вероятность того, что ваш любимый человек станет неприятным исключением – вряд ли сегодня вам удастся достичь взаимопонимания или договориться о чем-либо, избежав ссор и острых дискуссий. Старайтесь не возлагать больших надежд на новые знакомства: вы рискуете оказаться в ловушке собственных иллюзий. Лучшими помощниками в личных делах будут хладнокровие и здравый смысл.
Вряд ли вас ждут серьезные перемены, касающиеся работы, хотя ваша деловая активность будет достаточно высока. Тем, кто планирует проведение важных переговоров, нужно быть очень внимательными; постарайтесь заранее узнать как можно больше о своем собеседнике. Возможно улучшение финансового положения, возвращение старого долга или неожиданный подарок.
Близнецы
Можно заниматься домашними делами или покупками, проводить запланированные мероприятия. Не стоит импровизировать – сегодня звезды вряд ли подарят вам интересные идеи или порадуют благоприятным стечением обстоятельств. При решении важных вопросов полагаться нужно исключительно на собственный здравый смысл; интуиция же может подвести. Этот день не подходит для общения и встреч, пустые разговоры могут раздражать, а дискуссии покажутся утомительными.
Настроение переменчиво, возможны печальные и тревожные размышления, сожаление о допущенных в прошлом ошибках. Возможно охлаждение между влюбленными; отношение к любимому человеку становится более критичным. Отложите любые занятия, связанные с риском или серьезными нагрузками.
Рак
Благоприятный день как для подведения итогов, так и для новых дел. Можно строить далеко идущие планы на будущее или заниматься решением повседневных проблем – в любом случае вы проявите и деловую хватку, и смекалку, которым можно только позавидовать. Не обращайте внимания на конкурентов и не придавайте большого значения проискам недоброжелателей: никто не в силах помешать вам достичь поставленных целей.
Исполнятся желания, касающиеся личной жизни. Может напомнить о себе человек, с которым вы были связаны романтическими отношениями; вовремя прозвучавший совет убережет вас от повторения ошибок прошлого. Тех, кто отправляется в путешествие, могут ожидать приятные сюрпризы и хорошие новости.
Лев
Этот день стоило бы посвятить отдыху и восстановлению сил. Если отложить дела нельзя, постарайтесь найти помощников или заниматься только решением наиболее важных и неотложных вопросов, не отвлекаясь на мелочи. Деловая активность снижена, и ладить с людьми, которые полны энергии и ждут того же от вас, будет довольно трудно. Не торопитесь принимать решения, касающиеся финансов: нужно получить дополнительную информацию.
Романтические отношения могут разочаровать, любимый человек вряд ли оправдает ваши ожидания, а ваши замечания критического характера могут спровоцировать конфликт. Дружные пары смогут избежать ссор благодаря наличию общих интересов, а также друзьям, чьи советы будут своевременными и уместными.
Дева
День высокой профессиональной активности. Проявив настойчивость и упорство, вы сможете достичь серьезных успехов в реализации совместных проектов, расположить к себе руководство и партнеров, заручиться поддержкой коллег. Можно подписывать документы, заключать сделки и делать покупки; финансовое положение вполне стабильно. Поездки будут связаны с трудностями и мелкими недоразумениями, которые испортят настроение.
Вероятно решение семейных проблем, примирение после ссоры, возможно восстановление отношений с давними знакомыми. Романтические отношения сложатся хорошо, если вы воздержитесь от необдуманных поступков и высказываний. Стоит отдать предпочтение спокойному отдыху; занятия, связанные с риском и высокими физическими нагрузками, нежелательны.
Весы
Не все планы могут быть реализованы легко и непринужденно; особенно трудно придется тем, для кого этот день связан с разъездами, встречами и светскими мероприятиями. Вероятны недомогания, болезненные состояния, которые не скажутся на настроении, но помешают воплотить в жизнь задуманное. Не возникнет серьезных проблем в общении, вам не грозят конфликты ни с близкими, ни с малознакомыми людьми. Легко поладить с любимым человеком, сблизиться с тем, кто вызывает у вас романтический интерес.
Можно воплотить в жизнь творческие идеи, найти практическое применение своей фантазии. Не бойтесь покупать необычные, экстравагантные вещи или принимать участие в проектах, требующих изобретательности и находчивости.
Скорпион
Скорпионы добьются значительных результатов во многих делах. Вы готовы к сотрудничеству с самыми разными людьми, а потому преуспеете в переговорах и сможете найти единомышленников. Те, кто ищет работу, смогут произвести благоприятное впечатление на будущего работодателя. Результативными будут контакты с представителями государственных инстанций и общественных организаций. Возможны интересные предложения, сулящие дополнительный заработок или удовлетворение иных ваших потребностей.
Семейные отношения прочны и гармоничны, ничто не нарушит мира и взаимопонимания между родственниками. Неплохи и романтические перспективы; будьте решительны и не упустите шанс изменить свою личную жизнь. Вероятны приятные новости, касающиеся ваших друзей и давних знакомых.
Стрелец
События дня порадуют. Некоторые проблемы решаться сами собой, о других можно на некоторое время забыть, не беспокоясь о последствиях. Легко будет даваться работа, контакты с руководством и коллегами не принесут серьезных эмоций. Вероятны подарки или удачные покупки, очень хороших результатов добьются те, кто занимается обустройством жилища. Возможные расходы не будут напрасными.
У вас не возникнет проблем в общении с родственниками и друзьями, время, проведенное в компании близких людей, будет очень приятным. Можно преподнести сюрприз любимому человеку, порадовать его важной новостью – реакция вас не разочарует. Одиноких Стрельцов заинтересуют знакомства, завязавшиеся с помощью современных средств коммуникации.
Козерог
Козерогам никак нельзя спешить; стараясь как можно быстрее достичь своей цели, вы можете упустить из виду массу интересных возможностей. Старайтесь быть внимательнее к происходящему вокруг, обращать внимание на поступки и высказывания окружающих – сделанные выводы окажутся очень полезными в ближайшее время. Возможны незапланированные расходы, некоторым придется отложить покупки или дорогостоящие развлечения.
Это не самый подходящий день для романтического знакомства или начала любовных отношений. Сердечные привязанности могут подвергнуться серьезным испытаниям; особенно трудно придется тем, кто склонен к ревности или имеет достаточно веские причины для того, чтобы не доверять своему избраннику.
Водолей
Очень удачный день для любой практической деятельности. Вы можете заниматься ремонтом, переставлять мебель, наводить порядок на приусадебном участке, решать хозяйственные вопросы, обновлять гардероб или пополнять библиотеку – ни помощь, ни совет вам не нужны для того, чтобы справиться со всем этим как нельзя лучше. Требуется лишь здравая оценка собственных финансовых возможностей, поскольку порой вы можете слишком увлечься покупками.
Отношения с любимым человеком полны противоречий – вы снова возвращаетесь к обидам, о которых давно пора забыть, и обсуждаете проблемы, не стоящие и малой толики вашего внимания. Пора разобраться в том, что с вами происходит; не исключено, что повышенная требовательность к партнеру свидетельствует лишь о том, что вы давно переросли свой роман.
Рыбы
Можно успеть многое, если с самого утра взяться за дела, действовать энергично и решительно. Вы способны преодолеть все преграды, но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, предпочитаете мечтать о том, что желания исполнятся сами собой. Боритесь с ленью; безделье не будет способствовать восстановлению ни физических, ни духовных сил. Вероятны удачные покупки, юные Рыбы разумно распорядятся полученными деньгами.
Некоторая напряженность в романтических отношениях развеется, если вы найдете способ весело провести время в обществе любимого человека. Отличную возможность для этого даст посещение праздника или светского мероприятия, интересного вам обоим.