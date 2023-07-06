Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 июля

Лев

Этот день стоило бы посвятить отдыху и восстановлению сил. Если отложить дела нельзя, постарайтесь найти помощников или заниматься только решением наиболее важных и неотложных вопросов, не отвлекаясь на мелочи. Деловая активность снижена, и ладить с людьми, которые полны энергии и ждут того же от вас, будет довольно трудно. Не торопитесь принимать решения, касающиеся финансов: нужно получить дополнительную информацию.

Романтические отношения могут разочаровать, любимый человек вряд ли оправдает ваши ожидания, а ваши замечания критического характера могут спровоцировать конфликт. Дружные пары смогут избежать ссор благодаря наличию общих интересов, а также друзьям, чьи советы будут своевременными и уместными.

Дева

День высокой профессиональной активности. Проявив настойчивость и упорство, вы сможете достичь серьезных успехов в реализации совместных проектов, расположить к себе руководство и партнеров, заручиться поддержкой коллег. Можно подписывать документы, заключать сделки и делать покупки; финансовое положение вполне стабильно. Поездки будут связаны с трудностями и мелкими недоразумениями, которые испортят настроение.

Вероятно решение семейных проблем, примирение после ссоры, возможно восстановление отношений с давними знакомыми. Романтические отношения сложатся хорошо, если вы воздержитесь от необдуманных поступков и высказываний. Стоит отдать предпочтение спокойному отдыху; занятия, связанные с риском и высокими физическими нагрузками, нежелательны.

Весы