Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 июля

Скорпион

Снижается жизненный потенциал, и в первую очередь это сказывается на настроении. Сегодня Скорпионы очень чувствительны к негативным влияниям со стороны, поэтому в общении следует быть разборчивее, а от контактов с сомнительными персонами – воздерживаться. Не исключены проблемы в романтических отношениях; любимый человек ждет от вас определенных жертв и пока не хочет понять, что в данный момент они невозможны. Постарайтесь не доводить дело до ссоры, просто спокойно объясните свою позицию.

Общение с родственниками и старыми друзьями будет весьма приятным. Можно посещать увеселительные заведения, принимать участие в спортивных мероприятиях; водителям рекомендуется особая осторожность на загородных дорогах.

Стрелец

Несмотря на постепенно усиливающееся влияние негативных тенденций, Стрельцы проведут этот день весьма неплохо. Оптимизм, свойственный представителям данного знака, сегодня сочетается с легкомыслием, но к катастрофическим последствиям это не приведет, так что можно спокойно получать удовольствие от жизни и радовать окружающих. Вы чрезвычайно изобретательны во всем, что касается развлечений и проведения досуга, однако едва ли найдете людей, готовых принять участие в ваших смелых затеях.

Влюбленным будет нелегко преодолеть разногласия и найти общий язык: дают о себе знать старые обиды, постепенно нарастает раздражение. Относитесь с уважением к чувствам близких людей, не пытайтесь превратить их проблемы в шутку.

Козерог