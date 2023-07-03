Вчерашний XIII Молодежный праздник песни на таллиннском Певческом поле посетили свыше 51 тысячи человек. Возможно ли при таком огромном количестве участников, чтобы всё прошло без сучка из задоринки? Для жителей Эстонии - это грандиозное событие с историей, которого ждут и готовятся несколько лет, сюда едут из разных уголков нашей страны. Но можно ли оправдывать сознательное нарушение правил парковки только потому, что на Певческом поле проходит событие республиканского масштаба?
ЧТО ЭТО БЫЛО? ⟩ Почему власти и МуПо закрыли глаза на парковочный беспредел в Ласнамяэ и у Певческого поля?
Уверен, и городские власти, и муниципальная полиция заранее знали, что будет происходить рядом с Певческим полем и вообще в Ласнамяэ в этот день. Гостям праздника даже подсказали, что лучше всего свой автомобиль оставить на парковке торгового центра Т1, ледового холла Тондираба, и еще в некоторых местах, и дальше воспользоваться общественным транспортом, графики движения которого специально уплотнили. Но нашлись сотни водителей, которые не щадили природу и парковали своих железных коней где придется. В том числе и на траве под деревьями. В грозу. Если бы деревья упали на автомобили? Если бы молния ударила в дерево и произошел пожар?
Если мы сравним ситуацию с 2019-м годом, то прогресс есть. Машин на газонах, по крайней мере в районе улицы Яана Коорта в Ласнамяэ, в 2023 году было значительно меньше.
Рассмотрим два возможных сценария. Первый. Если бы МуПо отложила все свои важные дела и начала штрафовать каждого водителя, кто неправильно припарковал автомобиль (таких было сотни, если не тысячи), сегодня все соцсети были бы завалены публикациями примерно такого содержания: «Этим шакалам лишь бы деньги содрать! Позор! Как не стыдно, такой праздник, а МуПо выписывает штрафы, не создав при этом никаких дополнительных парковочных мест рядом с Певческим полем. Мало того, что все мокрые, так еще и такой неприятный сюрприз от МуПо». Но этот сценарий позволил бы городу благодаря штрафам получить те деньги, которых не хватает.
2023 ГОД: ГАЛЕРЕЯ 〉 Несмотря на предупреждения, автовладельцы устроили вокруг Певческого поля настоящий хаос
Но сейчас мы столкнулись со вторым сценарием, когда СМИ лишь вскользь написали о проблеме, сосцсети молчат и всё сведено лишь к тому, что раз в четыре года можно парковать машины там, где придется. Никто не умер, никто не пострадал, трава не стала от этого менее зеленой, а значит и нет проблемы. Естественно, для организаторов праздника и городских властей такой вариант более выгодный. Но какой сигнал это дает водителям? Получается, что так можно делать и в будущем, и ничего за это не будет. И если проходит важное мероприятие, то всю Зеленую столицу можно заставить автомобилями, паркуясь на газонах и чуть ли не на деревьях.
Город разрешил парковку в зеленых зонах
«Несмотря на дождливую погоду, Муниципальной полиции кажется, что Праздник песни удался. Во время репетиций Праздника песни и танца мы находились рядом с площадками, и вели преимущественно разъяснительную работу в связи с различными правонарушениями.
В день Праздника песни мы также в основном занимались профилактической работой, направляя людей в нужное место для парковки и помогая заблудившимся в городе. Контролеры в общественном транспорте в эти дни не работали, тем более что во время фестиваля все гости города могли бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Город принял приятное решение разрешить парковку в зеленых зонах города в день фестиваля. Мы не афишировали это решение, но руководствовались им - наши патрули очень много общались с людьми, направляя, объясняя, проявляя терпение, дружелюбие и понимание. На этот раз приоритетом была атмосфера праздника и удовольствие людей.
Мы обеспечивали безопасность шествия и участвовали в перекрытии движения - во время шествия, например, мы выезжали на четыре перекрестка, - но все же большая часть работы была связана с выполнением рутинных вызовов в других районах города.
Кроме того, наш оркестр также участвовал в шествии Праздника песни, радуя глаз прохожих и даря приятную духовую музыку.
За два дня праздника (1 и 2 июля) мы выписали всего 148 штрафов за нарушение правил парковки, и это были именно те решения, которые требовали реакции. Это означало, что нарушение было серьезным - создание значительного препятствия для движения, парковка в неразрешенном месте или нарушение правил организации дорожного движения. Благодарю всех, кто правильно припарковал свой автомобиль, а таких, к счастью, большинство.
Мы считаем, что внесли свой небольшой вклад в благополучие участников Праздника песни. Певцы и музыканты были великолепны, и мы были рады стать частью этого успеха», - комментирует пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.
Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко, а также представители Таллиннского департамента транспорта на момент выхода статьи еще не дали своих комментариев по вопросу того, что можно сделать еще лучше, чтобы в будущем избежать повторения подобных ситуаций. Как только они ответят, мы добавим комментарии.