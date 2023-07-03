ВИДЕО ⟩ Сгоревший сарай и неспящие всю ночь жители Вильянди и Пярнумаа: многих гроза напугала не на шутку

«Еще раз внимание! Сегодня (3.07) активный субциклон медленно перемещается на север вдоль западного побережья Финляндии, на его южной окраине усиливаются юго-западные и южные ветры по Эстонии. В то же время расслоения воздуха неустойчиво, и условия очень благоприятны для развития грозовых облаков!» - делится синоптик Кайро Кийтсак в Facebook.

Согласно комментариям в Facebook, гром напугал некоторых жителей Эстонии, и жители Вильянди не могли спать ночью. «Грохотало так, будто над головой пролетал истребитель», - написал один из жителей Вильянди. «В Аудру она сверкала и грохотала всю ночь так, что окна тряслись!» - делится другой. «В волости Мульги тоже была бессонная ночь», - пишет третий.

Один из комментаторов вспоминает, что в последний раз такая гроза была 30 лет назад. «Единственная мысль была о том, как хватаю своих троих детей и выбегаю на улицу в то же самое время, когда в дом попадет удар, ужасная ночь, которая никогда не забудется...»

Вечером, среди раскатов грома, у некоторых жителей Пярну пропало электричество, которое до сих пор не включили.

В деревне Лаади ночью молния попала в сарай, из-за чего он загорелся.

В течение дня интенсивные грозовые дожди продолжат перемещаться с юго-запада на северо-восток Эстонии. Юго-западный и южный ветер усилится до 15-20 м/с на материке и до 27 м/с на островах и побережье, возможны порывы еще сильнее.

Осторожно! Сильные порывы ветра могут ломать деревья и ветки на дорогах и вызывать отключения электроэнергии. Интенсивные ливни могут вызвать локальные наводнения!