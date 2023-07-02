КУЛЬМИНАЦИОННОЕ СОБЫТИЕ ⟩ Такого Эстония не видела давно: смотри, что происходит на Певческом поле!

Весь район Ласнамяэ заставлен машинами, парковочные места находятся даже там, где изначально не предполагались. Люди стройными ручейками стекаются к воскресному месту притяжения, чтобы стать частью долгожданного праздника и слиться в экстазе народного единства.

Смотри, как гости праздника двигались в сторону Певческого поля!

На празднике



В воскресенье, 2 июля, начиная с 14:00, на Певческом поле в Таллинне состоится финальный концерт 13-го молодежного песенного фестиваля «Святая земля». Под аркой выступают 778 коллективов и 23 139 хористов и оркестрантов. Хоры и оркестры управляются 657 дирижерами. В первом сводном хоре поют 362 хора и 11 900 певцов, а в заключительном сводном хоре - 326 хоров и 10 700 певцов.

Утро воскресенья началось с торжественного шествии участников 13-го молодежного песенного фестиваля "Püha on maa", püha можно перевести как «святость», «священный». В празднике приняли участие 33 450 певцов и танцоров.

Шествие началось в 9.30 утра и преодолеет расстояние около пяти километров. Маршрут пройдет от площади Вабадузе к Таллиннскому певческому полю. Праздник всегда начинается с песни Тыниса Мяги „Koit" («Рассвет»), во время которой на вышке загорается огонь. Праздник завершается произведением, возведенным в статус гимна – стихотворением „Mu isamaa on minu arm" («Моё отечество — моя любовь»), положенным на музыку Александром Кунилейдом.

Вы только посмотрите на этот нескончаемый поток людей!

Фото: Limon

Традиция организации праздников песни и танца внесена в список духовного наследия ЮНЕСКО. Всенародный праздник песни и танца - это особое событие, которое проходит четыре раза каждые десять лет: молодежные праздники проходят каждые два года, а объединенные праздники проводятся каждый четвертый и девятый год. Праздник является значимым мероприятием для всей страны и собирает множество людей, желающих выразить свою любовь к музыке и танцам, как к символу народного единства. Этот праздник подготавливается в течение трех лет, и за каждым Праздником следуют предварительные мероприятия, чтобы все было на высшем уровне.

Огонь зажжен!

Концерт праздника песни начался с зажжения на маяке Певческого поля праздничного огня и выступлением объединенных хоров.