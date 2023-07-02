Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля для всех знаков Зодиака

Неделя обещает быть не самой интересной. Время хорошо подходит для завершения дел, подведения итогов, рутинных занятий. А вот все важное и новое пока лучше отложить – слишком высока вероятность того, что эти дела окажутся безнадежно испорчены. Кроме того, нужно учитывать, что общий эмоциональный фон оставляет желать лучшего, а потому между людьми возможны конфликты или просто недопонимание.

Рак

Если помнить, что для важных дел время неподходящее и погрузиться в повседневные занятия, можно получить большое удовольствие от спокойного течения жизни.

Любовь

Неделя обещает быть не самой интересной. Время хорошо подходит для завершения дел, подведения итогов, рутинных занятий. А вот все важное и новое пока лучше отложить – слишком высока вероятность того, что эти дела окажутся безнадежно испорчены. Кроме того, нужно учитывать, что общий эмоциональный фон оставляет желать лучшего, а потому между людьми возможны конфликты или просто недопонимание.

Финансы

Финансовая сфера Раков тоже порадует. Если вам нужно разобраться с документацией, займитесь этим сейчас, время благоприятствует.

Здоровье

Вас может подстерегать такая коварная штука, как упадок сил, а с ним и дурное настроение. Чтобы этого избежать, больше отдыхайте и находите способы себя порадовать.

Овен