Суда вынес решение по делу о домогательствах знаменитого американского актера к 12-летнему ребенку

В эту пятницу с Миллера сняли временный охранный судебный приказ, который актер получил после обвинений в неподобающем поведении с 12-летним ребенком. Их прошлым летом озвучила мама «жертвы», которая утверждала, что Эзра не только оказывал неуместные знаки внимания ее несовершеннолетнему чаду, но и угрожал ей самой ружьем.

«Я воодушевлен сегодняшним исходом и очень благодарен всем, кто стоял рядом со мной и стремился обеспечить прекращение этого вопиющего злоупотребления системой защитных ордеров», - написал 30-летний актер в своем заявлении в Инстаграме. Миллер также подчеркнул, что охранные ордеры не должны использоваться «в качестве оружия теми, кто ищет внимания, мимолетной славы в таблоидах или какой-то личной мести, когда есть люди, которые действительно и остро нуждаются в этой службе».

Не забыл Эзра и журналистов, освещавших инцидент в прессе: «Я умоляю тех представителей СМИ, которые опрометчиво распространяли ложные утверждения и не смогли точно сообщить суть и контекст этой истории, придерживаться более высоких стандартов и не торопиться, чтобы найти факты, а не гоняться за просмотрами».

Напомним, что в последние годы звезду «Флэша» и «Фантастических тварей» буквально преследуют скандалы. Первой ласточкой стали появившиеся еще в 2020-м кадры, на которых Миллер душит женщину возле бара в Исландии. Тогда никаких обвинений ему предъявлено не было, однако с тех пор актера несколько раз арестовывали за хулиганство, домогательства и даже кражу со взломом.