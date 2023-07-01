Гороскоп на 1 июля для всех знаков Зодиака

Близнецы

Близнецам стоит спокойно относиться к поражениям на поле профессиональной битвы: с деловой точки зрения день не будет для вас легким, недоброжелатели окажутся более изобретательными и влиятельными, чем можно было ожидать. Дополняют безрадостную картину финансовые трудности, из-за которых вам придется отказаться от запланированных развлечений и отдыха.

Нестабилен эмоциональный фон, вас подводит интуиция. В такой обстановке чрезвычайно сложно найти общий язык с близкими; избежать конфликтов с любимым человеком смогут лишь те, кто готов на значительные уступки. Юным представителям знака этот день преподнесет немало важных жизненных уроков.

Рак

День принесет много проблем и задач, требующих немедленного решения, а потому он будет для вас непростым, но очень интересным. Есть шанс добиться прогресса в делах, связанных с куплей и продажей имущества, оформлением ценных документов; но при этом следует помнить, что для достижения цели именно вам придется приложить усилия, рассчитывать на помощь со стороны оснований нет. Возможны значительные разногласия с давними деловыми партнерами, не исключен пересмотр ранее достигнутых соглашений.

Погруженность в свои дела мешает вам правильно оценить стремления и желания любимого человека, уделить ему достаточно внимания. Не забывайте о своих обязательствах перед членами семьи – нарушив данное некогда обещание, вы спровоцируете сход лавины проблем.

Лев