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ФОТО ⟩ Люди завидуют этой эстонской красавице, но они даже не представляют, чем она больна

Мечтает о легализации эвтаназии в Эстонии!
Кристина Херодес
, журналист
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Так выглядит Хелери Теэле Тыкке
Так выглядит Хелери Теэле Тыкке Фото: Teele Loves

Эстонская красавица Хелери Теэле сводит мужчин с ума своими ангельскими глазками и сочными фотографиями. Мало кто знает, что на самом деле она тяжело больна, и живет только в мечтах. «Иногда я не могу стоять, я в инвалидном кресле, - говорит Хелери Теэле Тыкке. - А что касается секса, то сил на него практически не хватает». Многие испытывают чувство зависти при виде таких снимков, ох, если бы они только знали...

- Что нравится мужчинам, за что они готовы платить?

Женщины садятся на диеты, но для мужчин красота совсем не такая, какой мы привыкли ее видеть. Мужчины хотят видеть в девушке то, за что можно ухватиться. Должно оставаться немного складок. Складки на животе, складки на попе, складки на груди.

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