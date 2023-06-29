Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июня

Близнецы

День связан с прогрессом как в профессиональных делах, так и в личной жизни. У вас будет немало поводов для радости. Благоприятное стечение обстоятельств позволит реализовать многие планы, которые раньше казались совершенно фантастическими. Не исключены значительные денежные поступления или получение предложений, сулящих значительное увеличение доходов.

Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно. Искренность в отношениях с любимым человеком поможет избежать многих проблем. Приятные эмоции подарит посещение развлекательных мероприятий, участие в светской жизни.

Рак

Избегайте необдуманных поступков и спонтанных покупок. Спокойствие, обдуманные шаги и взвешенные решения – это именно то, что вам нужно сегодня. Окружающие не раз будут обращаться к вам за советом и моральной поддержкой, и в этом нет ничего удивительного: вашего запаса жизненных сил и стойкости хватило бы и на несколько человек. Философски относитесь к мелким неприятностям, но цените те радости, которые подготовили для вас звезды.

Отношения с близкими стабильны, и их можно значительно улучшить, не прилагая больших усилий. Сегодня собственная интуиция будет отличным советчикам – следуйте ее подсказкам, и позитивные тенденции будут набирать силу с каждым часом.

Лев