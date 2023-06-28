Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июня

Ваша потребность в восхищении и одобрении выражена более сильно, чем обычно, но любимый человек не склонен удовлетворять ее в полной мере. Родственники наверняка найдут за что похвалить вас, но и их одобрение не будет безграничным. Избегайте развлечений, которые могут нанести ущерб здоровью.

Дева

День благоприятный, жизненный потенциал высок. Прекрасно складываются отношения с окружающими, вы легко находите общий язык даже с самыми сложными людьми и можете произвести чрезвычайно благоприятное впечатление на симпатичную вам особу, не прилагая для этого особых усилий.

Общение с членами семьи будет только радовать. У многих представителей знака появится возможность повидать старых знакомых, другие отлично проведут время в компании новых друзей. Звезды советуют не отказываться от поездок, экскурсий и занятий спортом.

Весы

Этот день обещает быть чрезвычайно продуктивным, поэтому Весам не стоит лениться и тратить время попусту. Можно переделать массу дел, воплотить в жизнь новые идеи; будьте изобретательны и не отвечайте отказом на неожиданно поступившие предложения. Трудолюбивых звезды обещают щедро вознаградить.

Родственники будут, пожалуй, настроены по отношению к вам излишне критично, но к их мнению все же стоит прислушаться. Любимый человек, напротив, склонен прощать вам любые ошибки и промахи, однако злоупотреблять его снисходительностью не стоит.

Скорпион