Рядом с местом, где пропал актер Джулиан Сэндс, найдены человеческие останки

В субботу человеческие останки были найдены в горах Сан-Габриэль в Калифорнии, недалеко от места, где в январе пропал британский актер Джулиан Сэндс, сообщает RUS TVNET со ссылкой на ABC.
Члены семьи сообщили об исчезновении 65-летнего актера 13 января, после того как он не вернулся домой из похода в горы Сан-Габриэль. Плохая погода помешала немедленным поискам спасательных служб.
С января департамент шерифа Калифорнии провел восемь крупномасштабных поисковых операций с использованием дронов и вертолетов. Эти операции не увенчались успехом.
Воскресным утром альпинисты в горах Сан-Габриэль сообщили в департамент шерифа, что наткнулись на человеческие останки. Ответственные органы объявили, что на опознание тела уйдет около недели.
Напомним, на счету Джулиана Сэндса десятки ролей в кино, среди которых такие картины, как «Поля смерти», «Комната с видом», «Версия Браунинга», «Покидая Лас-Вегас», «Свидание на одну ночь», «Таймкод», «Отель», «Касл», «Готэм», «Девушка с татуировкой дракона» и другие.