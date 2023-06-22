Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июня

Близнецы

Этот день связан с некоторым снижением профессиональной активности, поэтому ваш интерес ко многим делам будет весьма скромным. Тем не менее, ошибок удастся избежать, а отношения с коллегами не будут испорчены. Плодотворное сотрудничество позволит своевременно реализовать составленные планы; некоторые представители знака могут рассчитывать на поддержку и понимание руководства.

В личной сфере вам сопутствует успех. Растет интерес ко всему новому, неизведанному; не упустите шанс совершить интересную поездку или провести время за увлекательным и необычным занятием. Рассказав родственникам о своих планах, вы наверняка получите их поддержку.

Рак

День, когда нужно противостоять соблазнам и сохранять верность ранее составленным планам, сколь бы сильным ни было искушение от них отказаться ради чего-то более увлекательного и интересного. Появляется возможность заручиться поддержкой влиятельных лиц, завоевать определенный авторитет, заслужить уважение высокопоставленных особ. В ваших силах не только исправить собственные ошибки, которые были допущены ранее, но и помочь окружающим расстаться с некоторыми заблуждениями на ваш счет.

Стоит уделить внимание личной жизни и домашним делам. Близкие ждут от вас многого, но и вы весьма требовательны, так что обижаться не на что. День не подходит для поездок и активных развлечений, зато обещает удачу в экспериментах с имиджем.

Лев