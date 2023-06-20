ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллиннцы и не только блестнули талантами на фестивале «МузКиноФест»

Показать свои таланты в разных категориях отважились не только дети и подростки, но и взрослые.

Каждый участник получил звание лауреата I, II или III степени. Огромное количество кубков и дипломов было роздано в этот вечер. Номера, которые больше всего впечатлили жюри и организаторов, удостоились гран-при фестиваля.

«Конкурсанты дарят нам самые яркие эмоции, ведь музыка, которая звучала на фестивале, узнаваема зрителями и связана с личными переживаниями и ассоциациями. Артистизм, осмысленное актерское пение, красивые костюмы артистов - восхитительно! Спасибо участникам за незабываемый праздник творчества в этот по-настоящему жаркий день», - поделилась впечатлениями от «МузКиноФест» одна из ее организаторов Алена Мейдра.