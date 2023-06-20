Проклятье спустя 111 лет: на экспедиции к «Титанику» исчезла подводная лодка с британским миллиардером

В опасную экспедицию отправилась подлодка компании OceanGate Expeditions. Ее представители подтвердили, что их экипаж исчез с радаров, теперь личный состав «в настоящее время проводит поисково-спасательную операцию».

О том, сколько всего человек находилось внутри, в официальном заявлении не сообщается. «Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях», - поведали в OceanGate. Представитель береговой охраны же рассказал журналистам, что на борту находилось пять человек.

СМИ передали, что одним из них был британский миллиардер Хэмиш Хардинг, владеющий компанией Action Aviation. «Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения «Титаника». Поисково-спасательная операция в разгаре», - обратился его приемный сын Зас.

Мужчина делился впечатлениями до того, как лодка перестала подавать сигнал. «Погодное окно только что открылось и завтра мы попытаемся совершить погружение. Вчера мы отплыли из Сент-Джонса, штата Ньюфаундленд. Планируем начать погружение в районе 4-х утра», - писал он.

Эксперт Крис Пэрри предположил, что могло случиться с экипажем. «Очень и очень тревожно. Батискаф мог запутаться в обломках «Титаника». Мы пока не знаем обстановки - место крушения лайнера находится далеко от всего. Надежда на то, что у корабля-базы есть резервное судно, которое сможет быстро прибыть к месту происшествия и расследовать, что там происходит», - рассказал специалист.

В компании не раскрывают подробности экспедиции, однако на сайте ранее анонсировалось, что собиралась группа, которую доставят к месту крушения знаменитого «Титаника». Даты назначались на 12-20 июня. Рискованное путешествие оценивалось в 250 тысяч долларов. В сумму входило погружение с подводной лодкой, номера, обучение, снаряжение и питание.