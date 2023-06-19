ФОТО ⟩ Житель Эстонии купил свежий картофель, а когда разрезал – впал в ступор

В воскресенье Март (имя изменено) купил свежий картофель в лавке перед одним из магазинов своего городка, надеясь приготовить вкусный ужин. «Я купил свежий картофель у женщины перед магазином. Ранний, местный, выращенный в домашних условиях - вот что мне сказала продавец», - написал Март в Facebook.

«Снаружи она выглядела очень хорошо и опрятно. Но когда я стал вытаскивать картофелины, оказалось, что на килограмм пришлось лишь два целых клубня. Остальные были такими, как вы видите на фотографии», - рассказал читатель, поделившись следующей фотографией.