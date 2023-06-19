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ФОТО ⟩ Житель Эстонии купил свежий картофель, а когда разрезал – впал в ступор

Трийн Роос
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Свежий картофель.
Свежий картофель. Фото: Elmo Riig / Sakala

Житель города Синди, уезд Пярнумаа, купил в магазине свежую картошку, которая выглядела очень красиво. Когда мужчина пришел домой и начал ее варить, открылась суровая правда. «Такого случая, как этот, еще никогда не было», - рассказывает обиженный покупатель порталу Elu24. «Что это может быть? Что сделало красивый снаружи картофель черным внутри?» - спрашивает мужчина.

В воскресенье Март (имя изменено) купил свежий картофель в лавке перед одним из магазинов своего городка, надеясь приготовить вкусный ужин. «Я купил свежий картофель у женщины перед магазином. Ранний, местный, выращенный в домашних условиях - вот что мне сказала продавец», - написал Март в Facebook.

«Снаружи она выглядела очень хорошо и опрятно. Но когда я стал вытаскивать картофелины, оказалось, что на килограмм пришлось лишь два целых клубня. Остальные были такими, как вы видите на фотографии», - рассказал читатель, поделившись следующей фотографией.

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