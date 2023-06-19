ФОТО ⟩ Житель Эстонии купил свежий картофель, а когда разрезал – впал в ступор

Житель города Синди, уезд Пярнумаа, купил в магазине свежую картошку, которая выглядела очень красиво. Когда мужчина пришел домой и начал ее варить, открылась суровая правда. «Такого случая, как этот, еще никогда не было», - рассказывает обиженный покупатель порталу Elu24. «Что это может быть? Что сделало красивый снаружи картофель черным внутри?» - спрашивает мужчина.
В воскресенье Март (имя изменено) купил свежий картофель в лавке перед одним из магазинов своего городка, надеясь приготовить вкусный ужин. «Я купил свежий картофель у женщины перед магазином. Ранний, местный, выращенный в домашних условиях - вот что мне сказала продавец», - написал Март в Facebook.