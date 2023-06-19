Гороскоп на 19 июня 2023 года для всех знаков Зодиака

Скорпион. Скорпион имеет шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к нему со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Скорпион способен оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды гороскопа советуют ему не стесняться лезть в дела людей – если, конечно, его об этом попросят. Альтруизм Скорпиона будет вознагражден – возможно даже за этим занятием он встретит родственную душу.

Стрелец. Стрельцу ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Стрелец одержит победу, она в итоге окажется мнимой – побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Стрельцу играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у него получится играть защитником, а не нападающим.

Козерог. Козерога будут волновать вопросы справедливости – и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать – подобные мысли могут потрепать Козерогу нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды гороскопа категорически не советуют Козерогу ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Водолей. Окружающие переложат на плечи Водолея львиную часть своих проблем и забот! Водолей готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Водолей подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь к Водолею за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?