ФОТО ⟩ Смотрите, что творится на Певческом поле: сегодня в Таллинне выступают легендарные Scorpions

Люди начали подтягиваться к Певческому полю уже с половины шестого, и продолжают это делать до сих пор. Много поклонников в красочных футболках с надписью Scorpions, кто-то ходит по Певческому полю с немецкими, кто-то с украинскими флагами.

На разогреве у рок-легенды Scorpions сегодня выступает Алика Милова, которая представила Эстонию на конкурсе Евровидение в этом году. Ожидается, что сами «скорпионы» появится на сцене в девять вечера.