ФОТО ⟩ Смотрите, что творится на Певческом поле: сегодня в Таллинне выступают легендарные Scorpions

Поклонники Scorpions съехались в Таллинн из разных городов, здесь есть гости из Финлндии, Латвии, Литвы и даже Польши. На Таллиннском певческом поле гремит музыка и гуляет народ - еще и с погодой повезло, можно расслабиться и наслаждаться музыкой и теплым летним вечером.
Люди начали подтягиваться к Певческому полю уже с половины шестого, и продолжают это делать до сих пор. Много поклонников в красочных футболках с надписью Scorpions, кто-то ходит по Певческому полю с немецкими, кто-то с украинскими флагами.
На разогреве у рок-легенды Scorpions сегодня выступает Алика Милова, которая представила Эстонию на конкурсе Евровидение в этом году. Ожидается, что сами «скорпионы» появится на сцене в девять вечера.
Смотрите, кто пришел послушать Scorpions на Певческое поле в Таллинне!