Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 19 по 25 июня 2023 года

Начинается новая неделя. Астрологи рассказали нам с вами о том, что она принесет, какой будет и как нужно вести себя для того, чтобы преодолеть все основные проблемы данного периода и стать счастливее, пишет Dailyhoro.
Стоит начать с того, что астрологи видят эту неделю крайне благоприятной, и во многом стоит сказать спасибо летнему солнцестоянию 21 июня. В этот день и в целом на этой неделе нам с вами будет гораздо проще снять энергетические блоки, став лучшей версией себя. Ночные светила на нашей стороне, так что действуйте и будьте уверены в том, что у вас будет много сил, энтузиазма и мотивации. Важно лишь правильно расставить приоритеты, а также не забывать об осторожности. Ведь сейчас самый разгар ретро-движения Сатурна.
Овен
Овнам в период с 19 по 25 июня ни в коем случае нельзя забывать про так называемую информационную гигиену. Эти люди будут крайне продуктивными на этой неделе, а это значит, что нужно действовать смело. Если принимать всю входящую информацию, то можно перегореть или расстроиться. По этой причине лучше поменьше листать ленту новостей в социальных сетях и поменьше общаться с токсичными людьми, у которых вечно всё плохо. Также из-за ретро-Сатурна любое неосторожное замечание в адрес может вызвать крайне болезненную реакцию. В связи с этим нужно перестать быть требовательными к близким и друзьям.
Телец
Тельцам стоит помнить о том, что их планы должны держаться в секрете. Только так они смогут воплотить в реальность свои мечты максимально быстро и успешно. Есть как минимум семь вещей, про которые нельзя говорить окружающим. Начинается хорошее время для попыток сменить традиции, обстановку вокруг, а также стать лучшей версией себя. Тельцам будет улыбаться удача, и ретроградный Сатурн им в этом не помешает, хотя определенно постарается это сделать. Обойти стороной порожденные им проблемы Тельцам поможет банальный оптимизм. Этих людей не сломить. Они на коне и готовы к победам.
Близнецы
Близнецы сейчас очень сильны и удачливы, и всё благодаря Меркурию в их Знаке. Их жизнь будет стремительно меняться, если, конечно, они сами этого захотят. Крайне важно избегать всего, что может ухудшить энергетику и работу чакр. Например, нужно перестать носить неудачную одежду, блокирующую чакры. Также важно перестать общаться с людьми, которые слишком язвительны. Астрологи отмечают. Что несмотря на практически идеальное положение планет и звезд, всегда есть риск упустить что-то важное. На этой неделе Близнецам нужно повысить свое внимание и не распылять зря жизненную энергию.
Рак
Ракам в это благоприятное время стоит пользоваться почаще зодиакальными камнями-оберегами. Дело в том, что удачи будет и так много, а вот людей, которые захотят насолить ракам, может прибавиться. Успехи представителей данного Знака могут начать раздражать их недоброжелателей, так что пришла пора смотреть в оба и переходить к защите. Провоцировать конфликты не стоит, так как они будут забирать массу энергии и сил, которые можно пустить на какие-то более полезные дела и задачи. Многие Раки будут чувствовать себя словно разведчики в тылу врага. Если это так, значит нужно менять окружение, работу.
Лев
Львам на этой неделе могут сниться плохие сны, что станет результатом негативного воздействия ретроградного Сатурна. Если они снятся Львам уже давно, значит Сатурн не виноват. Тут будет лучше ознакомиться с девятью причинами того, почему это происходит. Астрологи отмечают, что люди, которых Львы принимают за друзей и товарищей, могут показать себя с негативной стороны. Всему виной зависть, ведь Львы на этой неделе будут на коне. Их жизнь улучшится в разы, но не стоит об этом кричать на каждом углу, зарабатывая ненависть в свой адрес. Счастье любит тишину - Львам повторять это как мантру.
Дева
Девам совершенно точно с 19 по 25 число не стоит тащить разный хлам в свою душу. Речь идет в первую очередь об обидах и зависти. Эти чувства могут отпугнуть позитивную и очень созидательную энергетику Меркурия. Чтобы получить подарок от судьбы, Девам нужно работать и действовать, а также можно воспользоваться специальной энергетической практикой. Девы часто смотрят на проблемы и мучения людей, думая: «Такого со мной точно не случится». На этой неделе судьба даст намеки о том, что такое может произойти в любой момент. Девы откроют глаза и станут мудрее.
Весы
Весам может показаться, что удача и успех от них отвернулись, но это не так. Просто на этой неделе придется быть чуточку внимательнее, чтобы разглядеть в бесконечном потоке событий правильных людей и удачные моменты для атаки. Можно также воспользоваться ежедневными ритуалами на удачу. В отношениях с неприятными людьми Весам лучше сменить гнев на милость. Умение прощать сделает их более приятными в глазах окружающих. Этот период очень хорошо подходит для отпуска, путешествий и смены обстановки. Настало время изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Скорпион
Скорпионам нужно срочно перестать думать о плохом, иначе это пробьет огромную брешь в их биополе. Планеты и звезды сейчас в довольно хорошем положении, поэтому нужно поддержать их позитивом. Особенно важно это сделать из-за ретро-Сатурна, который не упустит возможности насолить тем, кто вечно унывает. Астрологи считают, что Скорпионы без труда смогут найти применение своим способностям, заслужить похвалу, повышение зарплаты, поймать вдохновение. Нужно не бояться показывать людям все свои таланты. Скромность лучше оставить для неблагоприятных периодов, которые рано или поздно настанут.
Стрелец
Даже незначительные на первый взгляд мелочи этого периода могут стать причиной лавины изменений во всех сферах жизни сейчас и в обозримом будущем. Стрельцы, как известно, прирожденные исследователи. Всем тем, кто собирается на этой неделе в дальнюю поездку, стоит воспользоваться помощью нашей статьи про приметы для путешественников. Можно ходить в походы, отправляться в другие города и страны на любом виде транспорта. В общении с людьми важно помнить, что от любви до ненависти всего один шаг. На этой неделе лучше правильно подбирать слова и не торопиться с выводами о людях.
Козерог
На Козерогов, вероятно, упадет много новых задач. Им придется намного больше и чаще работать, что не пугает их. Это хорошо, ведь за свои труды Козероги получат достойное вознаграждение. Также астрологи отмечают, что на этой неделе Козероги могут начать уставать от бесконечных дел и забот. Всем, кто действительно почувствует недомогание и усталость, астрологи рекомендуют воспользоваться шепотками на утренний кофе для бодрости. Козерогам стоит как можно реже находиться во враждебной среде - среди людей, которые их раздражают или как-то провоцируют на негативные мысли.
Водолей
Водолеям астрологи настоятельно советуют не выбирать самый простой и короткий путь к счастью и успеху в делах, в любви. Важно выбирать тот путь, который синхронизирован со здравым смыслом и моралью. Не нужно переходить никому дорогу. Лучше надеяться на свои силы и свои таланты. Важно отметить, что это не руководство к действию, а лишь одна из множества опций. Если не получится самим решить проблему, можно будет обратиться за поддержкой к близким и друзьям. Ничего зазорного в этом нет. Чтобы настроение и самочувствие располагали к работе и делам, стоит воспользоваться тремя полезными практиками.
Рыбы
Рыбам астрологи настоятельно рекомендуют не переживать по мелочам в период с 19 по 25 июня. Стать счастливее им помогут специальные практики и советы, о которых мы рассказывали ранее. В делах, связанных с работой и бизнесом, не стоит идти ва-банк. То же самое касается и любви. Лучше иметь место для маневра и в целом вести себя осторожно, сдержанно. Главный лейтмотив недели - дружба и любовь. Рыбы, которые одиноки и озлоблены, могут не добиться тех высот, которые заметны на горизонте у тех, кто дружелюбен и добр к окружающим.