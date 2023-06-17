Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 19 по 25 июня 2023 года

Стрелец

Даже незначительные на первый взгляд мелочи этого периода могут стать причиной лавины изменений во всех сферах жизни сейчас и в обозримом будущем. Стрельцы, как известно, прирожденные исследователи. Всем тем, кто собирается на этой неделе в дальнюю поездку, стоит воспользоваться помощью нашей статьи про приметы для путешественников. Можно ходить в походы, отправляться в другие города и страны на любом виде транспорта. В общении с людьми важно помнить, что от любви до ненависти всего один шаг. На этой неделе лучше правильно подбирать слова и не торопиться с выводами о людях.

Козерог

На Козерогов, вероятно, упадет много новых задач. Им придется намного больше и чаще работать, что не пугает их. Это хорошо, ведь за свои труды Козероги получат достойное вознаграждение. Также астрологи отмечают, что на этой неделе Козероги могут начать уставать от бесконечных дел и забот. Всем, кто действительно почувствует недомогание и усталость, астрологи рекомендуют воспользоваться шепотками на утренний кофе для бодрости. Козерогам стоит как можно реже находиться во враждебной среде - среди людей, которые их раздражают или как-то провоцируют на негативные мысли.

Водолей

Водолеям астрологи настоятельно советуют не выбирать самый простой и короткий путь к счастью и успеху в делах, в любви. Важно выбирать тот путь, который синхронизирован со здравым смыслом и моралью. Не нужно переходить никому дорогу. Лучше надеяться на свои силы и свои таланты. Важно отметить, что это не руководство к действию, а лишь одна из множества опций. Если не получится самим решить проблему, можно будет обратиться за поддержкой к близким и друзьям. Ничего зазорного в этом нет. Чтобы настроение и самочувствие располагали к работе и делам, стоит воспользоваться тремя полезными практиками.

Рыбы