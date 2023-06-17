Татуированный украинский певец, исполнитель яркого хита «Обстановка по кайфу» Олег Кензов уже приехал в Таллинн, чтобы сегодня выступить на дне рождения клуба MJCLUB.
Что происходит? Украинский певец Олег Кензов приехал в Таллинн и зазывает красивых женщин к себе в номер
Но перед концертом артист не теряет время даром. Из постели гостиничного номера он записывает видео, приглашая красивых девушек к себе в отель.
Смотрите видео!
Олег Кензов выступит в Таллинне сегодня, 17 июня, в клубе MJCLUB. Двери клуба открываются в 23:00, на входе фейсконтроль.
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