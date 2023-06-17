Сб, 17.06.2023
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Что происходит? Украинский певец Олег Кензов приехал в Таллинн и зазывает красивых женщин к себе в номер

Limon.ee
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Фото: Промо.

Татуированный украинский певец, исполнитель яркого хита «Обстановка по кайфу» Олег Кензов уже приехал в Таллинн, чтобы сегодня выступить на дне рождения клуба MJCLUB.

Но перед концертом артист не теряет время даром. Из постели гостиничного номера он записывает видео, приглашая красивых девушек к себе в отель.

Смотрите видео!

Олег Кензов выступит в Таллинне сегодня, 17 июня, в клубе MJCLUB. Двери клуба открываются в 23:00, на входе фейсконтроль.

Больше информации о мероприятии можно узнать ЗДЕСЬ!

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