Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июня

Вас поддержат родственники и друзья, не останется в стороне и любимый человек. Возможны изменения в личной жизни, но от вас мало что зависит, так что форсировать ситуацию не стоит. Давние знакомые преподнесут приятный сюрприз или поделятся радостной новостью.

Лев

Этот день обещает многое. У вас наверняка появится шанс воплотить в жизнь идеи, которые окружающим кажутся слишком оригинальными и экстравагантными; можно не сомневаться, любимый человек сделает все возможное, чтобы ваши успехи и достижения стали еще более значительными. Можно делать покупки, в том числе и крупные, начинать ремонт или готовиться к переезду – в этом вам будет сопутствовать удача. Не рассчитывайте на бескорыстную помощь незнакомцев; лучше обратиться к тем, кого вы хорошо знаете.

Несмотря на то, что ваш жизненный потенциал высок, разъезды могут показаться вам утомительными. Зато вечеринки и светские мероприятия не принесут усталости, даже если затянутся допоздна.

Дева

Вам следует проявить максимум внимания к своему здоровью, не допускать переутомления, переохлаждения или, напротив, слишком долгого пребывания на жаре. Возможны проблемы и у тех, кто пускается в долгий путь или слишком увлекается посещением светских мероприятий, подразумевающих употребление спиртных напитков и не самой полезной пищи.