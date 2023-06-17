ФОТО ⟩ Жительница Мустамяэ стала свидетелем страшной картины: подъезжавшая к дому машина уже горела!

Проживающая в столице Тийу рассказывает, что в пятницу вечером она заметила из своего окна странную картину: перед ее домом проехала горящая машина соседки.

«К счастью, пожарная бригада приехала быстро», - говорит она, добавляя, что из этой ситуации вынесла для себя урок: научитесь пользоваться огнетушителем, аварийные службы не всегда приезжают так быстро.

Как только она заметила что-то подозрительное, она побежала на помощь своей соседке. «Она чувствовала себя хорошо, и ситуация быстро разрешилась», - говорит Тийу.

«Я спросила ее, осмелится ли она еще сесть за руль этой машины? Она с улыбкой ответила, что бояться нечего», - говорит Тийу. Она добавила, что пожарные работали над машиной около часа. «Только после этого дым прекратился».

Мы добавим комментарий от Спасательного департамента как можно скорее.