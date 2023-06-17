«Соседка заехала заправиться, и пока она добиралась до дома, машина уже горела!» - сообщает Тийу, живущая на Сыпрусе пуйесте в Таллинне, чья соседка была застигнута врасплох в пятницу вечером. «Не знаю, осмелится ли она снова сесть за руль!»
ФОТО ⟩ Жительница Мустамяэ стала свидетелем страшной картины: подъезжавшая к дому машина уже горела!
Проживающая в столице Тийу рассказывает, что в пятницу вечером она заметила из своего окна странную картину: перед ее домом проехала горящая машина соседки.
«К счастью, пожарная бригада приехала быстро», - говорит она, добавляя, что из этой ситуации вынесла для себя урок: научитесь пользоваться огнетушителем, аварийные службы не всегда приезжают так быстро.
Как только она заметила что-то подозрительное, она побежала на помощь своей соседке. «Она чувствовала себя хорошо, и ситуация быстро разрешилась», - говорит Тийу.
«Я спросила ее, осмелится ли она еще сесть за руль этой машины? Она с улыбкой ответила, что бояться нечего», - говорит Тийу. Она добавила, что пожарные работали над машиной около часа. «Только после этого дым прекратился».
Мы добавим комментарий от Спасательного департамента как можно скорее.