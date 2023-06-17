Сб, 17.06.2023
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ФОТО ⟩ Жительница Мустамяэ стала свидетелем страшной картины: подъезжавшая к дому машина уже горела!

Limon.ee
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«К счастью, пожарные приехали быстро», - говорит соседка.
«К счастью, пожарные приехали быстро», - говорит соседка. Фото: Tiiu

«Соседка заехала заправиться, и пока она добиралась до дома, машина уже горела!» - сообщает Тийу, живущая на Сыпрусе пуйесте в Таллинне, чья соседка была застигнута врасплох в пятницу вечером. «Не знаю, осмелится ли она снова сесть за руль!»

Проживающая в столице Тийу рассказывает, что в пятницу вечером она заметила из своего окна странную картину: перед ее домом проехала горящая машина соседки.

«К счастью, пожарная бригада приехала быстро», - говорит она, добавляя, что из этой ситуации вынесла для себя урок: научитесь пользоваться огнетушителем, аварийные службы не всегда приезжают так быстро.

Как только она заметила что-то подозрительное, она побежала на помощь своей соседке. «Она чувствовала себя хорошо, и ситуация быстро разрешилась», - говорит Тийу.

«Я спросила ее, осмелится ли она еще сесть за руль этой машины? Она с улыбкой ответила, что бояться нечего», - говорит Тийу. Она добавила, что пожарные работали над машиной около часа. «Только после этого дым прекратился».

Мы добавим комментарий от Спасательного департамента как можно скорее.

Спасатели работали с машиной около часа.
Спасатели работали с машиной около часа. Фото: Tiiu
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