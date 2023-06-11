Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 июня

Состояние финансовых дел оставляет желать лучшего. Возможны крупные расходы, не слишком приятные, но неизбежные. Вы можете рассчитывать на психологическую и материальную поддержку близких, если не забудете о своих обязанностях перед ними.

Дева

Дев ждут серьезные проблемы в общении. Сегодня ваши требования к окружающим очень высоки, что и становится причиной многочисленных конфликтов. Постарайтесь, по крайней мере, не давать воли гневу, иначе под угрозой окажутся даже самые прочные отношения. На этот день нежелательно назначать деловые переговоры, дружеские встречи, романтические свидания. Контакты с родственниками вызовут у вас наименьшее внутреннее сопротивление.

Стоит сосредоточиться на самостоятельной работе. Ваш творческий потенциал очень высок, что будет способствовать достижению новых профессиональных высот. Также в этот день можно составлять резюме, готовиться к проведению презентаций и публичным выступлениям.

Весы

Снижается жизненный потенциал, возрастают утомляемость и восприимчивость к инфекциям. Сегодня Весам особенно важно находиться в приятной, радующей глаз и душу обстановке. Достаточно будет нескольких мелких деталей, чтобы сделать уютным рабочее помещение или создать праздничную атмосферу дома, а на эмоциональном состоянии скажется наилучшим образом.

С финансовой точки зрения день сложен, возможны незапланированные расходы, связанные с потребностями семьи, или потери, вызванные недобросовестностью партнеров. Придется приложить немало усилий, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком, свои эмоции нужно будет держать под неусыпным контролем.

Скорпион