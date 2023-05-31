В эти минуты главный русскоязычный развлекательный портал страны - Limon.ee - отмечает 12-й день рождения грандиозным выпуском шоу Limon LIVE, прямую трансляцию ведем с террасы кафе Kofeman, расположенного в двух шагах от Ратушной площади Таллинна.
ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ⟩ Прямо сейчас: Limon LIVE проводит прямой эфир рядом с Ратушной площадью: приходите все!
С 14:00 до 18:00 в прямом эфире развлекательного шоу ведущие Эдгар Гергель и Светлана Карабут примут звездных гостей, помучают их каверзными вопросами и заданиями, а также дадут слово всем желающим.
Возможность выйти в прямой эфир будет предоставляться пришедшим на место читателям и зрителям в течение всего эфира, но отдельный момент для этого предусмотрен в 15:45. Желающим попасть в эфир нужно быть в 15:30 у входа в кафе.
В нашу выездную студию Limon LIVE, чтобы поздравить любимый портал с днем рождения, приедут яркие гости. Шоу будет проходить в режиме реального времени.
В 14:05 первой гостьей эфира станет певица, преподаватель восточных танцев Оксана Эрради. Праздничную эстафету переймет топ-стилист Денис Коваленко, который появится в студии Limon LIVE в 14:30. В 15:00 гостьей программы станет руководитель танцевальной студии Viis Tähte Айникки Сеппар.
В 15:45 самый народный портал страны предоставит своим читателям возможность выйти в прямой эфир. Мы очень ждем вас приходите!
В 16:00 в студию приедет танцовщица Любовь Анирамас, а вслед за ней, в 16:30 гостем передачи станет талантливый музыкант, продюсер и автор песен, уже известный по ряду местных проектов Дмитрий Марута.
Дорогие читатели, мы приглашаем всех вас разделить с нами этот праздник! Приходите 2 июня в уютное кафе Kofeman, чтобы поздравить нашу трудолюбивую редакцию, офис которой в этот день тоже переедет в кафе, чтобы мы могли встретиться лично и пообщаться.
В 17:00 в прямом эфире появится певица Masha Romantica.
ВНИМАНИЕ! В течение четырехчасового эфира среди пришедших на место зрителей будут разыгрываться призы от наших спонсоров. А это еще один радостный повод провести этот важный день с нами вместе! Limon.ee - с нами не соскучишься!