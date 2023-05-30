Глоба назвала везунчика, которого ждет судьбоносный июнь

Для рожденных под знаком Рак июнь принесет новые события, которые будут связаны с новыми друзьями, покровителями, новыми знакомствами - активно планируйте будущее, интеллектуальную деятельность и жизнь в целом вместе с группой дружественных людей.

Этому знаку Зодиака удастся решить материальные вопросы. Для них июнь - время, когда возникнет ощущение и желание свободы, время перспектив. В этом месяца Раки воплотят свои творческие планы. И активность, которую они разовьют, будет связана с материальными вопросами.

«Вы стремитесь заработать нужные вам деньги. И в этом поможет не агрессивность, а обаяние - смелость, интеллект. Будьте внимательны в финансовых вопросах и вложения особенно в третьей декаде месяца», - добавила астролог.