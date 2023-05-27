На Аллу Пугачеву подали в суд из-за задолженности за аренду береговой линии у своей легендарной дачи.
Известная российская певица Алла Пугачева, проживающая в настоящее время в Израиле, оказалась в центре внимания СМИ после того, как на нее подали в суд за невыплату арендной платы за береговую линию возле ее дачи в Истре.
По информации Telegram-канала Shot, задолженность составляет 520 евро, плюс 80 евро в виде пени.
Недавно стало известно, что сама дача Примадонны была выставлена на продажу, по цене около 2,5 млн евро. Объявление о продаже опубликовал внук певицы Никита Пресняков, проживающий в США вместе с супругой Аленой.